Jessica Alba potvrdila ono o čemu se već neko vrijeme nagađa

'Godinama sam bila na putu samospoznaje i transformacije - i kao pojedinac i u partnerstvu s Cashom. Ponosna sam na to kako smo rasli u našem braku u posljednjih 20 godina i sada je vrijeme da krenemo u novo poglavlje rasta i evolucije kao pojedinci. Idemo naprijed s ljubavlju, dobrotom i poštovanjem jedni prema drugima i zauvijek ćemo biti obitelj. Naša djeca ostaju naš najveći prioritet i tražimo privatnost u ovom trenutku', poručila je putem Instagrama Jessica Alba .

'Bez obzira što se trenutno događa, oni će ostati bliski. Iako podnose zahtjev za razvod, to nije zbog neke drame pune mržnje. I dalje izgledaju sretno zajedno', rekao je isti izvor.

Jessica i Cash vjenčali u svibnju 2008., a ponosni su roditelji dvije kćeri: Honor (16) i Haven (13), te sina Hayesa (7).

Prije samo tjedan dana, njih su dvoje odveli djecu u Universal Studios kako bi proslavili Hayesov rođendan, a Dan zahvalnosti proveli su u Puerto Vallarti u Meksiku.

Zvijezda 'Sin Cityja' također je obilježila zajednički Božić i fotografijama na društvenim mrežama.

Godinama prije razlaza, i glumica i filmski producent otkrivali su da se suočavaju, poput mnogih, s brojnim izazovima u braku.

Jessica je jednom prigodom izjavila i da su rješavali svoje probleme tako što su se borili s njima te puno komunicirali.

Što se tiče Warrena (46), on je za Us Weekly 2024. rekao da je njihov brak 'težak posao', ali da oni 'zasuču rukave i učine to'.