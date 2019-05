Jessica Alba otkrila zašto se izgladnjivala: 'Nisam željela svojim oblinama privlačiti poglede drugih muškaraca'

U jednom od svojih javnih izlaganja, jedna od najljepših holivudskih glumica i majka troje djece, iskreno je progovorila o svojim unutarnjim 'borbama s demonima'

'Sve to dovelo me do toga da se osjećam posramljeno ukoliko zavedem muškarca. Upravo zbog toga, u svojim glumačkim počecima, prestala sam jesti, a sve kako bi čim više izgubila obline, ličila na dječaka i time privlačila manje pogleda', rekla je Jessica Alba i dodala kako su joj pojedini članovi obitelji govorili da ne nosi traperice koje su dodatno isticale njezine obline i stražnjicu.

Unatoč svemu, upravo je njezino tijelo bilo od samog početka njezine karijere u prvom planu, a svoje obline pokazala je u popularnoj televizijskoj seriji 'Anđeo tame', koja ju je i proslavila. O svom tijelu osvijestila se tek nakon što je rodila prvu kćerkicu i, kako je rekla, tek je tada sve sjelo na svoje mjesto.