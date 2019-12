Jennifer Lopez se pohvalila boljim izgledom nego prije dvadeset godina: Odbacivanjem odjeće to je i dokazala

Tijekom gostovanja u emisiji Saturday Night Live pjevačica i glumica Jennifer Lopez još jednom je publiku podsjetila na vrlo uspješnu godinu i pohvalila se da joj laskaju kako izgleda bolje nego prije dvadeset godina. Na kraju glazbenog predaha, u kojem je otpjevala pjesmu 'Santa Claus Is Coming to Town', odbacivanjem odjeće to je i dokazala

Jennifer je na pozornicu Saturday Night Livea stigla u smokingu i u uvodu svoga monologa napomenula kako je božićno vrijeme za nju sjajna prilika da napravi pregled godine na izmaku. Prošla godina za nju je bila doista posebna pa je iskorisitla priliku kako bi još jednom pobrojala uspjehe koje je nanizala u 2019. godini.

'Prije svega, ostvario mi se san svake djevojke iz Bronxa – zaručio me Yankee', započela je svoju nabrajalicu Jennifer hvaleći se zarukama za Alexa Rodrigueza. Gledateljima se nastavila hvaliti kako je 'ubila' The Met Gala, kako je odabrana za nastup u poluvremenu Super Bowla sljedeće godine, kako je rasprodala turneju i glumila u filmu 'Hustlers'. Potom se prisjetila zelene Versaceove haljine s printom džungle u kojoj se 2000. godine pojavila na dodjeli nagrada Grammy. 'Prošetala sam modnom pistom u Milanu po prvi put i nosila istu haljinu koju sam nosila prije 20 godina. Neki mi govore da sada izgledam bolje nego onda, ali ne želim se time hvalisati jer, znate, to su samo tračevi', skromno je priznala J.Lo.