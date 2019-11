Jennifer Lopez snimila je 'Prevarantice s Wall Streeta' besplatno

Teško je zamisliti da je jedna od najvećih zvijezda današnjice snimila holivudski hit bez plaće, no Jennifer Lopez baš je to napravila – i isplatilo joj se!

S obzirom da jefilm 'Prevarantice s Wall Streeta' imao budžet od dvadesetak milijuna dolara, a zaradio oko 150 milijuna, nema nikakve sumnje kako se slavnoj 50-godišnjoj pjevačici poslovni potez itekako isplatio.

'Novac me nikad nije motivirao. Uvijek sam željela biti sjajna glumica, sjajna pjevačica, sjajna plesačica. Želim snimati filmove. Želim stvarati glazbu. Novac je došao sam od sebe. Iako mnogi sumnjaju u to što govorim jer dobro zarađujem, novac me uistinu ne motivira. Radim stvari jer ih volim raditi', rekla je Jennifer Lopez.