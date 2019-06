Jennifer Lopez raspametila publiku: Nakon twerkanja, jednom je gledatelju otplesala vrući ples u krilu

Tisuće najvećih obožavatelja s nestrpljenjem su dočekali početak najnovije turneje Jennifer Lopez, pod nazivom 'My Party'. Osim njezinih mnogobrojnih kreacija, koje presvlači tijekom showa, u trans je dovela sve seksi koreografijama, ali i vrućim plesom u krilu kojeg je 'priuštila' jednom sretniku u Los Angelesu

Ostavljajući tek malo mašti na volju, Jennifer Lopez i ovoga je puta raspametila na tisuće najvjernijih obožavatelja, ali i one koji su došli vidjeti što to zapravo znači spektakl, na početku svoje nove turneje 'It's My Party' i to na koncertu u Los Angelesu.