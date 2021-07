Jennifer Lopez promovirala novu pjesmu i progovorila o privatim pitanjima: 'Proživljavam najbolje trenutke u svom životu'

Slavna J.Lo u ponedjeljak je objavila svoju novu pjesmu 'Cambia El Paso' na kojoj surađuje s Rauwom Alejandrom, a tijekom razgovora o tom novom singlu sa Zaneom Loweom s Apple Musica, pjevačica je otkrila kako osjeća da se nalazi u najboljem razdoblju svog života

'Presretna sam. Znam da se ljudi uvijek pitaju kako sam, što se događa i jesam li dobro. To je to. Nikad nisam bila bolje', rekla je Loweu Lopez, koja se početkom godine razišla sa zaručnikom Alexom Rodriguezom i obnovila svoju staru ljubav s Benom Affleckom.

'Želim da ljudi kojima je stalo do mene, jer mi je također stalo do njih, znaju da sam u životu zaista stigla do trenutka u kojem sam sama sebi izvrsna. I mislim da kad jednom stignete do tog trenutka, onda vam se dogode nevjerojatne stvari za koje nikad u životu ne biste pomislili da će se ponoviti. I tako sam sad tu gdje jesam', rekla je Lopez i dodala kako joj se sviđa sva ljubav i sve dobre želje koje trenutno dobiva.

'Samo želim da svi znaju da je ovo najbolje vrijeme. Ovo je najbolje doba mog života', naglasila je Lopez.