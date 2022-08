Jennifer Coolidge, zvijezda 'Američke pite': 'Zahvaljujući toj ulozi spavala sam s njih 200'

Glumica se proslavila ulogom Stiflerove majke u komedijama 'Američka pita', zbog koje je svojevremeno bila san prosječnog tinejdžera. Nezaboravnu ulogu Jennifer je ostvarila i u filmovima 'Plavuša s Harvarda', u kojima je glumila vlasnicu kozmetičkog salona Paulette Bonafonte

View this post on Instagram

Glumica je također ispričala da je skoro odbila svoju ulogu Tanye u 'Bijelom lotosu' iako je njen prijatelj, kreator serije, Mike White napisao ulogu za nju. 'Nije mi se sviđalo kako izgledam', izjavila je kao i to da se udebljala tijekom pandemije. Dodala da nije imala pojma da će 'Bijeli lotos' postati toliki hit dok je snimala. 'Najsjajnije je bilo to što nitko nije znao hoće li od toga biti išta!' rekla je zvijezda.

View this post on Instagram

'Najtužnija stvar u životu je da sami odlučujete o sebi. Ako ne dobivam sjajne uloge, dolazim do zaključka da ljudi misle da nisam sposobna za to. I onda zaključim da nisam sposobna za to nešto. Zapravo morate imati Mikea Whitea koji dolazi i kaže: 'Mislim da ti to možeš'', kazala je. Sada je traže za brojne projekte. 'Ljudi koje nikad nisam mogla dobiti, odjednom me traže da budem dio njihovih stvari', podijelila je.