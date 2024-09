Je li uspjeh serije 'Prijatelji' bio slučajan? Jennifer Aniston zapravo je uletjela kao zamjena

Jennifer Aniston nije trebala glumiti u seriji

Iako je danas teško zamisliti da bi nekog od njih igrao neki drugi glumac, poznato je da je Aniston zapravo uletjela kao zamjena. Naime, Jane Sibbett, koja je glumila Rossovu bivšu ženu Carol, prvotno je trebala biti Rachel. Međutim, to se nije dogodilo jer je u to vrijeme bila trudna. Ipak, ni Aniston kao Rachel nije bio lak zadatak jer je glumica u to vrijeme glumila i u seriji 'Muddling Through', no serija, na sreću, nije zaživjela.

Zanimljivo je nadodati i kako je odabran Gunther! Naime, kultnu ulogu Gunthera, bariste Central Perka, nenadano je James Michael Tyler jer je bio jedini statist koji je znao rukovati aparatom za kavu na setu.

Što je utjecalo na uspjeh serije?

Uspjeh serije krio se u tome da su kreatori serije Marta Kauffman i David Crane, iako nisu bili uvjereni u uspjeh serije, velike odluke prepuštali i mlađim suradnicima u ranim 20-ima. Susret s mladim scenaristima unio je mladenački duh u seriju, ali i omogućio da u scenarij uđu i smiješni trenuci koji su često bili inspirirani njihovim iskustvima iz stvarnog života.

Primjerice, popularna scena u kojoj Joey oblači svu Chandlerovu odjeću i skače u njoj zapravo se temelji na šali koju je pisac Brian Boyle izveo s prijateljevim cimerom.

Na setu je također uvijek bila dobra atmosfera, što su potvrdili i glumci koji su gostovali u epizodama, kao što je primjerice George Clooney.