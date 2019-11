Je li Scarlett Johansson napokon pronašla onog pravog?

Nakon dva propala braka, Scarlett Johansson možda je napokon pronašla muškarca koji joj savršeno odgovara. U pitanju je Colin Jost – komičar s kojim se zaručila u svibnju, 2019.

'Bio je to vrlo poseban trenutak. Kad vam netko kaže da želi provesti ostatk svog života s vama, to je prekrasna posebna stvar', rekla je Scarlett Johansson.

No, slavna 35-godišnja glumica izjavila je i također kako ne smatra da je monogamija prirodna te da veze zahtijevaju puno posla.

'To je nešto za što imam puno poštovanja, a i sama sam se u tome okušala, no definitivno mi se čini kako to ide protiv nekog instinkta', rekla je glumica.

Glumicu je Colinu Jostu privukao njegov karakter i propitkivanje osoba na pozicijama moći. Dodatni plus je bio to što Colin Jost nije glumac, što je bio problem u nekim prijašnjim vezama Scarlett Johansson.

Par je na početku svoju vezu doživljavao kao neobaveznu zabavu, no to se s vremenom pretvorilo u nešto ozbiljnije. Scarlett Johansson i Colin Jost očito su vrlo zaljubljeni i nije teško zamisliti kako će glumica uskoro ponovo izaći pred oltar.