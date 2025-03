Je li Jessica Alba pronašla novu ljubav? Paparazzi je uhvatili u intimnom trenutku

Jessica Alba (43) i Alex Edelman (35) viđeni su kako zajedno napuštaju Vanity Fair zabavu, službeni Oscarov after party u Los Angelesu. Fotografije, koje su se brzo proširile društvenim mrežama, a koje možete vidjeti OVDJE , prikazuju Edelmana kako svoju jaknu stavlja preko ramena slavne glumice.

to je njegov tip

Ovaj je čin, zajedno s njihovim bliskim držanjem, potaknuo šuškanja o romantičnoj vezi, pogotovo kada je poznato da je Alba nedavno, točnije 7. veljače, službeno podnijela zahtjev za razvod od supruga Casha Warrena, s kojim je bila u braku 16 godina. Kao razlog razvoda navedene su 'nepomirljive razlike'.

Tko je Alex Edelman?

Alex Edelman je nagrađivani stand-up komičar i pisac iz Bostona. Odgojen u modernoj ortodoksnoj židovskoj obitelji, počeo se baviti komedijom s 15 godina. Diplomirao je engleski jezik na NYU 2012. godine, a već je tijekom studija nastupao kao komičar. Pojavljivao se i pisao za nekoliko televizijskih emisija, a osvojio je nagrade Tony i Emmy za svoj rad na predstavi 'Just For Us'. Nedavno su kružile glasine o njegovoj vezi s manekenkom Kaiom Gerber, ali nije poznato jesu li te glasine istinite.