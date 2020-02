Jane Fonda ovom je odlukom iznenadila sve: 'Odlučila sam - neću više odlaziti pod nož'

O svojim estetskim zahvatima nikada nije šutjela, baš kao ni o borbi s bulimijom, no svojom je posljednjom odlukom ipak sve iznenadila. U 83. godini života, holivudska glumica i aktivistica odlučila je da više neće odlaziti na estetske operacije

'Ne mogu reći i pretvarati se da nisam ohola, no odlučila sam - neću više odlaziti 'pod nož', neću više dozvoliti da me se reže', priznala je za kanadsko izdanje magazina Elle Jane Fonda i dodala: 'Moram raditi svaki dan na sebe i prihvatiti se takvom kakva jesam, to nije lako za mene.'