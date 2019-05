Jacquesa razbjesnile tvrdnje da je iskoristio Roka: 'Želim da stvarni talenti zamijene šund i trash'

Autora pjesme 'The Dream', s kojom nas je Roko Blažević predstavljao na ovogodišnjem Eurosongu u Tel Avivu, po povratku u domovinu dočekalo je obilje podrške i lijepih komentara, ali i zajedljivi napisi da je mladog pjevača iskoristio kako bi promovirao sebe i gurnuo se u prvi plan. Za te tvrdnje Jacques Houdek kaže kako su u jednu ruku smiješne, u drugu tužne, a u globalu nepristojne, te najavljuje tužbe

'Mjesecima sam predano radio na ovom projektu zajedno s cijelim timom, bez radnog vremena. Kako bismo zajedno osmislili i ostvarili nastup za našega Roka, bez zadrške sam stavio svoju karijeru on hold i potpuno se predao ovome, i nije mi nimalo žao, opet bih to učinio, jer Roko je to zaista zaslužio', kaže Jacques i dodaje da se ovim njegov integritet dovodi u pitanje, što je sramotno da ne može biti sramotnije.

Pjevač podsjeća da ga na Eurosongu svi znaju jer je ne tako davno tamo očito ostavio traga i pita se je li možda trebao odbiti davati izjave za medije, pjevati pjesmu na događaju u organizaciji našeg veleposlanstva ili uopće kao autor ne otići u Tel Aviv.

'Ne znam, što se to očekivalo od mene, da postanem nevidljiv? Ja sam itekako karizmatičan čovjek, da, imam talent, imam stav i mišljenje, jako sam prodoran i bez da se trudim. I sve to sam stavio u službu promocije našeg Roka, naše pjesme i naše Hrvatske. Jer 'The Dream' je zajednički projekt svih nas! Hvala svima vama koji ste to prepoznali', zaključuje Jacques.