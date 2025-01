'Izgubio sam sve preko noći': Ove glumačke karijere uništene su jednom ulogom

Može se preživjeti neuspjeh ili dva, ali postoje uloge koje potpuno preokrenu karijeru glumca, ostavljajući ga bez posla ili se zauvijek mijenjaju u očima javnosti. Često je to nepravedno, ali žene povijesno imaju tendenciju da snose najveći teret negativnih reakcija koje su im uzdrmale karijeru, a postoji mnogo različitih razloga zašto se nekoj od zvijezda neka uloga razbila o glavu. Kad god se čini da glumac 'ispadne s radara', obično je za to kriv određeni film

Mnogi holivudski glumci svoju slavu su stekli, zahvaljujući pažljivo isklesanoj javnoj figuri, te preciznom biranju uloga. Brojni su oni koji su ubili svoju karijeru ulogom samo u jednom filmu. Razlozi su ili katastrofalan film ili doživotno povezivanje glumca samo s tom, jednom neuspješnom ulogom.

Ove su zvijezde snimile filmove koji su trajno oštetili njihove karijere.

Faye Dunaway u 'Mommie Dearest' Objavljen 1981., biografski film Joan Crawford 'Mommie Dearest' s Faye Dunaway u glavnoj ulozi i adaptacijom potresnog bestselera Crawfordove kćeri Christine, prikazao je zvijezdu u manje laskavom svjetlu. Jedan od producenata bio je Terry O’Neill, zaručnik od Dunaway koji ju je nagovorio da prihvati glavnu ulogu. Kritika je film popljuvala, osobito nevještu režiju neiskusnog Franka Perryja kao i Dunaway koja je od lika Joan Crawford učinila grotesknu karikaturu. Film je mrlja u filmografiji slavne glumice i zažalila je što je pristala igrati tu ulogu. Smatrala je redatelja krivim jer nije postavio granice, zauzdao njenu glumu. Taj film smatra odgovornim za silaznu putanju kojom je njena karijera krenula nakon nesretnog filma i uklete uloge.

Elizabeth Berkley u 'Showgirls' Očekivanja su bila velika za objavljivanje filma 'Showgirls' 1995. godine. Bio je to ponovni susret redatelja i scenarista Basic Instincta – Paula Verhoevena i Joea Eszterhasa, a mnogi su pretpostavljali da će zvijezda filma, Elizabeth Berkley, biti lansirana u stratosferu Hollywooda poput Sharon Stone nakon filma 'Sirove strasti'. Premda se reputacija filma (s pravom!) promijenila u desetljećima nakon toga – zajedno s cijenjenjem Berkleyjeve široke i nedvojbeno očaravajuće izvedbe, turobna početna reakcija filma uništila je Berkleyjevu filmsku karijeru u povoju praktički preko noći. 'Bilo je toliko okrutnosti oko toga', rekla je 2020. 'Bila sam maltretirana. I nisam shvaćala zašto me optužuju. Posao glumca je ispuniti viziju redatelja i napravila sam sve što sam trebala. Nitko povezan s filmom nije progovorio u moje ime da me zaštiti. Bila sam izopćenik u industriji za koju sam toliko radila', rekla je Berkley.

Shannen Doherty u 'Mallratsu' Kad je Shannen Doherty 1994. godine napustila tinejdžersku seriju 'Beverly Hills 90210', željela je započeti filmsku karijeru. Uostalom, glumila je u nizu hit filmova prije nego što je otišla na TV, uključujući tinejdžerski klasik 'Heathers' iz 1988. godine, ali njezin izbor projekta – mlitava komedija Kevina Smitha 'Mallrats', uz tada nepoznate Bena Afflecka i Jasona Leeja polučio je neuspjeh na kino blagajnama te se smatrao kritičkim i financijskim promašajem. Kao najveće ime u glumačkoj postavi ona je dobila najviše kritika. 'To mi je zanimljiva stvar kod Mallratsa, to da nije bio hit na kinoblagajnama. Umro je, kao i moja filmska karijera. To je bilo to', rekla je glumica. 'Ljudi su bili uvjereni da sam ja glavna zvijezda filma, pa sam ja bila kriva kada je film postao promašaj. Poslije toga nisam imala filmsku karijeru, što je bilo brutalno', dodala je glumica koja je preminula ove godine.

David Caruso u 'Žadu' David Caruso, najpoznatiji po ulozi Horatija Cainea u seriji 'CSI: Miami', u jednom trenutku je bio pozicioniran kao prava filmska zvijezda. Nakon glasnog spora s producentima serije oko plaće, napustio je policijsku dramu 'NYPD Blue' u plamenu negativnog publiciteta 1994. godine. Njegova ostvarenja iz 1995., policijski akcijski film 'Kiss of Death' i erotski triler 'Jade', pokazali su se kao promašaj. Potonji, za koji je dobio plaću od 2 milijuna dolara, bio je vrsta skupe katastrofe iz koje se malo tko mogao izvući, a kamoli glumac koji je već spalio toliko mostova u Hollywoodu. 'Kada je Jade izašla i zaradila 4 milijuna dolara na blagajnama, grad je utihnuo', rekao je Caruso 1997. 'Mogao sam uzeti svoj telefon i telefonsku sekretaricu i oboje ih baciti u kontejner. Te se godine vratio na televiziju.

Sofia Coppola u 'The Godfather: Part III' Danas je Sofija Kopola je najviše poznata po svojoj režiserskoj karijeri, posebno u filmovima 'The Virgin Suicides', 'Lost in Translation' i 'Priscilla', no na početku njene karijere, ljudi su je poznavali samo kao kći čuvenog redatelja. 80-ih i 90-ih godina, Sofija je uživala u glumačkim ulogama u filmovima svog oca, kao što su 'Rumble Fish' i 'Godfather: Part III'. U potonjem se našla zahvaljujući ocu, Francisu koji ju je ubacio u film u zadnji čas jer je niz drugih glumci su bili nedostupno. Mnogi krive Sofiju (gumila je osuđenu kćer tinejdžericu Michaela Corleonea, Mary) za lošu kvalitetu tog filma. Kasnije je cijelo iskustvo u trećem dijelu Kuma Sofija opisala kao nelagodno, zbog čega je ostavila karijeru ispred kamere i prešla u režiserstvo. 'Nije mi bio san biti glumica, tako da nisam bila shrvana. Imala sam druge interese. Nije me to uništilo, rekla je Coppola 2020. Njen debitantski film u karijeri redateljice bio je 'The Virgin Suicides' 1999. godine.

Rupert Everett u 'The Next Best Thing' Rupert Everett neko je vrijeme bio izvanredni gay glumac u kojeg je Hollywood doista želio ulagati. Ali onda je iz 2000. snimio 'The Next Best Thing', katastrofalni romcom o homoseksualcu i njegovoj najboljoj prijateljici (neiznenađujuće pogrešna gluma Madonna) s kojom ima zajedničko dijete i stvari su krenule po zlu. 'Smrt u karijeri više je slična pravoj smrti, pa vam daje priliku da vidite kakav je osjećaj prave smrti', rekao je 2017. 'U jednoj minuti se krećete po hodnicima moći, a svi govore: 'To je nevjerojatno dobro', a sljedeće minute ste poput duha: svi prolaze ravno kroz vas. Film je bio komercijalna katastrofa, uništivši i Madonninu glumačku karijeru i Everettovu holivudsku karijeru u jednom potezu.

Lea Thompson u 'Howard the Duck' Uz dužno poštovanje prema zvijezdi 'Povratka u budućnost', Lei Thompson, mnoge zbunjuje odluka da je pristala glumiti u znanstveno-fantastičnom filmu u kojem njezin lik navodno ima seks s antropomorfnom izvanzemaljskom patkom. Objavljen 1986., ovo je film o superherojima za djecu. Bila je to jedna od najzloglasnijih katastrofa kinematografije osamdesetih, a Thompson je kasnije izjavila da je, iako danas cijeni kultnost filma, on imao profesionalne nuspojave. 'Tijekom godinu dana bila sam u najvećem hitu ('Povratak u budućnost')', rekla je 2022. 'To je vjerojatno uništilo moju filmsku karijeru premda sam nakon toga snimila još nekoliko dobrih filmova', istaknula je glumica.

Matthew Modine u filmu 'Otok boje krvi' (Cutthroat Island) Gusarski film iz 1995. pomogao je u prekidu karijere Geene Davis kao glavne dame i nakratko izbacio iz tračnica karijeru redatelja Rennyja Harlina. Ali najgore je prošao zvijezda filma, Matthew Modine. Glumac je 2016. rekao da je pogriješio čitajući recenziju filma. 'Bilo je užasno! A onda sam uzeo još jednu od novina i bilo je još užasnije! A onda sam pomislio: 'Mora postojati neka koja je dobar.' No sve su kritike bile užasne. Otišao doručkovati i osjećao sam se kao da me svi u kafiću gledaju govoreći: 'O moj Bože! Hodajući mrtvac'. Dodao je: 'Boli biti tako jako udaren. I mislim da je to na neki način naštetilo mojoj karijeri'.

Kelly Clarkson u filmu 'From Justin to Kelly' Pomalo neobjašnjivo, pobjednik prve sezone American Idola bio je ugovorno obvezan glumiti u glazbenoj romantičnoj komediji. Za Kelly Clarkson to je značilo pojavljivanje uz seriju u filmu 'From Justin to Kelly', katastrofi iz 2003. godine. 'Bilo je to vrlo jadno razdoblje u mom životu' rekla je glumica 2019. godine. Mogu prijeći preko činjenice da je to glupo i slatko – to mi uopće nije neugodno. Samo mi nije super da te netko tjera da radiš nešto što ti nije strast i što ne želiš raditi', rekla je Clarkson. Molila da je otpuste iz filma, ali u tome nije uspjela. Zato je uspjela uvjeriti svoj tim da objave njezin prvi singl 'Miss Independent' prije izlaska filma. 'Mislim da mi je to doslovno spasilo karijeru', rekla je. Clarkson od tada nije glumila u igranim filmovima, ali je posudila glas u animiranim filmovima, uključujući 'The Star' i 'Trolls World Tour'.

John Gilbert u 'His Glorious Night' Tračevi su oduvijek okruživali film u kojem je glumio superzvijezda nijemog filma, John Gilbert, koji je stekao slavu kao zgodna, romantična glavna uloga. Objavljen 1929., 'His Glorious Night' gledatelje je irititao zbog glumčevog 'pištavog glasa'. Gilbertova obitelj to je dugo osporavala tvrdeći da je njegovu karijeru sabotirao šef studija Louis B Mayer koji ga nije volio i da je njegov glas zapravo bio u redu. Što god bila istina, Gilbertova karijera je pala nakon tog filma. Umro je u 38. godini nakon borbe s alkoholizmom.

Maxwell Caulfield u 'Grease 2' Prilično je čudesno da je klevetani nastavak 'Grease' samo fusnota u dugoj karijeri Michelle Pfeiffer – njezin glavni čovjek Maxwell Caulfield, koji je bio pozicioniran da se profesionalno digne u nebo à la John Travolta, no nije bio te sreće. Film iz 1982. bio je bomba na kino blagajnama, i dok se Caulfield na kraju vratio televizijskoj krijeri, njegova velika filmska karijera u trenu je propala. 'Nisam radio, bio sam mrtav u Hollywoodu', rekao je 2022. 'Omogućili su mi veliku pauzu i htjeli su me spojiti za još dva filma po svom izboru. Opisao je to iskustvo poput prolaska kroz noćni klub, ali onda jednostavno morate pokušati ostati u noćnom klubu i ne biti izbačeni kroz požarni izlaz', rekao je Caulfield.

Jennifer Grey u filmu 'Wind' Nakon 'Prljavog plesa', Jennifer Gray kao da je imala Hollywood na dlanu. No onda ju je incident na snimanju drame 'Wind' iz 1992. natjerao operira nos i njezina karijera više nije bila ista. Kao što se prisjetila u svojim memoarima iz 2022., Gray je snimala 'Wind' kad ju je snimatelj filma upitao za 'kvrgu na nosu'. Bila je to posljednja u nizu primjedbi na račun njezina nosa, zbog kojih ga je konačno dala 'popraviti'. Ali bila je šokirana kada je vidjela što je njezin kirurg učinio. 'Način na koji je nos bio 'centriran' na mom licu bio je potpuno pogrešan, napisala je glumica. 'Nos je izgledao skraćeno i nešto u vezi s proporcijom nije bilo u redu', objasnila je. Njezine kolege je više nisu prepoznavale, a nova snimanja za 'Wind', koja su naručena nakon što je imala operaciju, iziskivala su specifičan način nastajanja kako bi se prikrila njezina nova crta lica. Nije glumila u drugom studijskom filmu osam godina nakon toga. 'Preko noći sam izgubila svoj identitet i svoju karijeru', napisala je u svojoj knjizi.

Meg Ryan u filmu 'In Cut' 'In Cut' nije trebao ugroziti filmsku karijeru Meg Ryan kao što jest. Erotski triler Oscarom nagrađene redateljice Jane Campion, film – misterij ubojstva u kojem se Ryanov lik upušta u opasnu aferu s policajcem, pokazao se prevelikim skokom za publiku koja je navikla gledati zvijezdu u romantičnim ulogama. Film iz 2003. ostaje jedan od Ryanovih posljednjih studijskih filmova i u glumačkih uloga, s tim da se Ryan povukla iz središta pozornosti i usredotočila na režiju u godinama koje su uslijedile. Godine 2019. izjavila je da je bila ponosna na film izražavajući zaprepaštenje zbog kritika koje su joj upućene. 'Reakcije su bile opake', rekla je. 'Iznenadila me negativna reakcija. Volljela sam taj film, to iskustvo i Jane Campion. Od tada su mi mnogi govorili: 'Trebala si pripremiti publiku da radiš nešto drugačije.'