Ivica Kostelić krenuo u novu snježnu avanturu, fanovi su u čudu: 'Pa zar nisi još jučer bio na brodu?'

Proslavljeni hrvatski skijaš već je dokazao da se odlično snalazi i na moru. Nedavno je među ostalim, u paru s co-skipperom Damirom Čargom s brodom 'Ola full of life' osvojio prestižnu regatu 'Palermo - Monte Carlo'. Još do prije nekoliko dana na društvenim mrežama je pokazivao idilične sunčane, morske fotografije, a sada je sve iznenadio s novom - zimskog ugođaja

A post shared by Ivica Kostelic (@ivicakostelic) on Sep 13, 2019 at 5:17am PDT

View this post on Instagram

Nakon što je okončao skijašku karijeru, posvetio se jedriličarskoj u kojoj mu se javljaju sve jači natjecateljski porivi. Strast s kojom se posvetio jedrenju gotovo je dostigla onu s kojom se bavio skijanjem. Otkrio je kako obitelj gleda na njegov avanturistički duh.

'Svi bi željeli da sam što više kod kuće, no roditelji i supruga me podupiru jer me dobro poznaju. Znaju da ne bih mogao biti stalno doma i da meni to treba, da sam takva osoba. Kada bih jednog dana pogledao unatrag, bilo bi mi žao da nisam izveo neke stvari koje sam mogao. Za neke stvari treba biti fizički sposoban i za njih prođe vrijeme. Zapravo, ono svakodnevno prolazi', izjavio je Ivica ranije za Večernji list.