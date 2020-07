Ivana Plechinger obrušila se na političare: 'Mislim da je vrijeme da zahtijevamo da se očituju svi o vlastitom ponašanju'

Proteklog vikenda su se u Hrvatskoj održali parlamentarni izbori i mnogima se još uvijek sliježu dojmovi oko mnogih stvari. Svatko ima svoj stav o svemu, a Ivana Plechinger imala je potrebu javno ga podijeliti. Posebno ju je zasmetalo neodgovorno ponašanje naših političara u izbornoj noći kad se nisu pridržavali epidemioloških mjera

'Ono što sam primijetila u izbornoj noći - dok su jedni slavili, a drugi pokušavali osmijehom prikriti tugu - je zadivljujuća sposobnost virusa da nestane kad to odgovara svim našim političarima. Dok roditelji ne mogu do svoje djece u bolnice, oni ne nose maske i ne poštuju razmak ne od 2 m, nego ni od 2 cm! Dok moji kolege muzičari ne mogu održavati koncerte, pobjednici slaveći prolaze kroz masu koja ih grli! Dok mi ne smijemo u javni prijevoz bez maske, maske za političare u izbornoj noći, nagurane rame do ramena - ne vrijede!', napisala je na Facebook profilu.

'Uvijek sam za odgovornost, ali kada gledam ovo jučer, kako virus nestaje s lica zemlje onda kad to svim našim političarima odgovara, ne pričam o desnima, ni lijevima, pričam o svima njima koji ne poštuju čak ni vlastite propise, dok se nama životi mijenjaju i mnogi ne smiju raditi, zaista me sve to boli. Mislim da je vrijeme da zahtijevamo da se očituju svi o vlastitom ponašanju, svi do jednog! Jer ako se to odnosi na sve nas, zašto mi ne možemo u bolnice djeci, zašto mi ne možemo uz koncerte slaviti, zašto mi ne možemo proglasiti da za nas korona također ne vrijedi? I dalje ću nositi masku u javnom prijevozu, i dalje ću poštovati zakone, i dalje ću biti oprezna i 'trackati' ruke gelom kad god mislim da to treba, radit ću to po uputama istih onih koji ih se ne drže, a još i više po svojoj savjesti, isto želim i vama. Ali želim također da se po svojoj savjesti ponašaju svi, a ne samo mi... S ljubavlju', poručila je Ivana Plechinger. Mnogi su se prijatelji složili s njom i osudili takvo ponašanje.