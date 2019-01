Ivana Plechinger napustila radio: 'Vrijeme je za nove izazove'

View this post on Instagram

”Kako znam da se hrabrost isplati? Isplaćuje se u "novčanicama" sreće...” Kad god sam skočila, otvorio se padobran. Danas je jedan od “skokovitih dana” Moj zadnji dan na mom @narodniradio Uživala sam sve ove godine, ponosna da sam bila dijelom najslušanijeg radija u zemlji, ali vrijeme je za neke nove knjige, i neke nove izazove❤️ Napiši da ako si ZA hrabrost. #ivanaplechinger #izreke #citati #quoteoftheday #quote #instaquote #bebrave #behappy #bebravebeyou #instamotivation #onoštoostajeuvijekljubavje #ivanaplechinger #amazing #lovemylife