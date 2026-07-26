Ivana Knoll susrela se s Plenkovićem u Splitu: Video njihova susreta odmah privukao pažnju

'Najstrastvenija' hrvatska navijačica, Ivana Knoll , ponovno je privukla pozornost javnosti, ovoga puta zbog susreta s premijerom Andrejem Plenkovićem . Knoll i Plenković susreli su se na Europskom prvenstvu u ragbiju sedam u Splitu, a poznata influencerica podijelila je kako je izgledao njihov susret.

Prvenstvo se od 24. do 26. srpnja održava na stadionu Park mladeži, gdje se u završnici serije Rugby Europe 7s Championship natječu 24 europske reprezentacije, podijeljene u mušku i žensku konkurenciju. Događaj je svojim dolaskom uveličao i premijer Plenković, koji je prisustvovao svečanom otvorenju, dok je Knoll nastupala kao DJ.

Nezgodna snimka pozdrava između Knoll i Plenkovića

Ivana Knoll je zabilježila trenutak rukovanja i razgovora s premijerom, a u jednom od videa vidi se kako se oboje prije zajedničkog fotografiranja nekoliko trenutaka namještaju pred kamerom. Prizor je mnogima zapeo za oko jer su oboje izgledali kao da nisu sigurni kako se namjestiti.

Usprkos nezgodnom trenutku s početka susreta, čini se da je za Knoll upoznavanje premijera bila prava čast. U opisu objave u kojoj se nalazi spomenuti video i niz fotografija, Knoll je napisala: 'Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na prvenstvu'.

Objavila je i kadrove sa svog nastupa prvog dana prvenstva, na kojem je s DJ pulta zabavljala publiku.