Ivan Pažanin vraća se na male ekrane: 'Sve što radim, radim s ljubavlju'

Omiljeni splitski chef ljeta provodi u rodnom gradu, gdje u restoranu piše kulinarsku povijest Mediterana, a nakon odrađene sezone vratio se u kulinarski show 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' kako bi zajedno sa Željkom Klemenčić i Tomislavom Špičekom ocijenio jela novih kandidata

Ivan Pažanin je poznati splitski chef koji je svoj kulinarski zanat izbrusio u poznatim kuhinjama diljem Jadrana da bi na kraju u suradnji s jednim splitskim ugostiteljem otvorio restoran Štorija by Biberon, gdje tijekom sezone radi kao šef kuhinje. Tako se ponovno vratio u svoj rodni Split, što ga posebno raduje.

'Nema ništa lipše nego vratiti se doma nakon pustih godina. Moji su dani u restoranu ludi. Restoran je moja matica, to sam ja, to je moj život. Kad sam u restoranu, fokusiran sam samo na to. Dajem se tristo posto u sve, moram nadoknaditi kad sam tamo sve ono što sam propustio', otkrio je za RTL Pažanin koji se tijekom godina profilirao kao jedan od najglasnijih promotora mediteranske kuhinje i maslinova ulja na ovim prostorima.

'Volim mediteransku kuhinju i u svom kuhanju uvijek koristim 70 posto ribu i 30 posto meso te se uvijek trudim koristiti kvalitetne lokalne namirnice. Volim se držati kuhinje u kojoj se najbolje osjećam i u tom se stilu neprestano usavršavam', kaže splitski chef koji je ove sezone morao ranije napustiti restoran kako bi se pridružio Željki Klemenčić i Tomislavu Špičeku u žiriju RTL-ova showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'.