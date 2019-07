Iskrenost ga je koštala: Glumio je s Julijom Roberts, družio se s Madonnom, a Hollywood ga je odbacio zbog njegova priznanja

S Julijom Roberts glumio je u romantičnoj komediji 'Moj dečko se ženi', družio se s Madonnom i sanjao o tome da postane novi Tom Cruise. No u jednom trenutku njegova karijera krenula je sasvim suprotnim tokom, a britanski glumac Rupert Everett tek je nakon godina šutnje odlučio ispričati što se doista dogodilo

No u posljednjih godinu dana kao da je sve krenulo nabolje - veliki povratak najavio je filmom 'Sretni princ', o svom heroju Oscaru Wildeu , zbog kojeg je dobio mnoštvo pozitivnih kritika, a sada bi se trebao pojaviti u čak dvije velike televizijske drame - 'Adult Material' te adaptaciji romana Umberta Eca 'Ime ruže'. Uz sve to ima glavnu ulogu u Čehovljevom klasiku 'Ujak Vanja'.

Govoreći o svim trenutnim angažmanima, priznao je kako je pristao na sve to samo iz jednog jedinog razloga - jer ga je Hollywood prestao zvati. A sve je doista izgledalo tako idilično. U svojim dvadesetim godinama družio se s Elizabeth Taylor , Joan Collins , pa čak i Orsonom Wellesom , no to mu nije pomoglo da dospije na A listu glumaca.

'Bio sam iznimno drzak, a i nisam pretjerano znao razgovarati pred kamerama ili gostovati u talk showovima. Nisam mogao glumiti ni facu pred paparazzima, jednostavno sam bio previše sramežljiv. Sve to dodatno me zaustavilo u svemu.'

No, kako je i sam priznao, najveći problem donosile su mu predrasude zbog njegovih seksualnih sklonosti. Naime, Rupert Everett nikada nije krio to da je homoseksualac, a njegova iskrenost samo mu je odmogla. 'U tim danima biti gej bilo je gotovo nemoguće, osobito ako si želio doći do samog vrha u showbiznisu. Dobio sam neke prilike, no ne i druge šanse.'

Kako je i sam priznao, za razliku od nekih kolega, nikada nije mogao kriti svoju naklonost istom spolu, ponajviše jer je bio previše opčinjen gej kulturom i jednostavno je želio biti njezinim dijelom. 'Showbiznis možda izgleda prijateljski nastrojen kada gledaš izvana, no kada si dijelom njega, on je sve samo ne to.'