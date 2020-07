Isklesana figura Valentine Walme: Našoj zgodnoj plesačici na ovakvim trbušnjacima pozavidjela bi i Jennifer Lopez

Plavokosa plesačica Valentina Walme proslavila se nastupom u emisiji 'Ples sa zvijezdama', a atraktivna 28-godišnjakinja u posljednje vrijeme često objavljuje fotografije u kupaćim kostimima u kojima njezina figura istesana zahvaljujući godinama plesa dolazi do izražaja

No s Valentininim pločicama na trbuhu malo tko se može mjeriti, a za njih su zaslužne godine plesa. Danas 28-godišnja ljepotica plesom se bavi od svoje šeste godine i to na nagovor svog oca, a u razgovoru za tportal otkrila je da se odmah zaljubila u ples te je zapravo od malih nogu znala da je to ono čime se želim baviti.