Isabella Rossellini: 'Starenjem dobiješ kilogram viška i bore, no tu je i ta sloboda da radiš što god želiš, jer si svjestan da ćeš uskoro umrijeti'

Slavna glumica i kćer glumice zlatnog doba Hollywooda Ingrid Bergman i redatelja Roberta Rossellinija na pragu je sedmog desetljeća, no starenjem se ne zamara. Dapače, u svom najnovijem projektu bez zadrške progovara o seksu

Ako se nešto može reći za Isabellu Rossellini onda je to definitivno da je ona itekako svestrana - manekenka, glumica, spisateljica, 'šaptač' životinjama, farmerica, a uz sve to stiže raditi i na novim projektima vezanim uz seksualna ponašanja i živote. Tako je prvo napravila kratke filmove 'Green Porno' i 'Seduce Me', a koji prate seksualne živote životinja, a sada je odlučila otići i korak dalje. Budući da je kazališni život zbog pandemije koronavirusa zamro, ona svoj novi show 'Sex & Consequences' emitira uživo na internetu i to sa svoje farme na Long Islandu, u državi New York, gdje živi s ovcama, kozama, pilićima, patkama i psima.

U filmovima 'Green Porno' i 'Seduce Me' kostimira se u različite životinje, objašnjavajući gledateljima kako se pare, no sve na duhovit, ali i edukativni način. Sve to pomalo je neobično za one koji znaju Isabellu Rossellini, koja je u svijet poznatih i slavnih ušla još 1982. kada je potpisala ekskluzivni ugovor s Lancômeom i postala najplaćeniji model na svijetu. Kao zaštitno lice Lancômea, Isabella je predstavljala ideal žene - sanjivu, poželjnu, ali nedohvatljivu. S druge strane, u filmovima je bila sve samo ne to. Često je dapače glumila zlostavljane, ali i zločeste likove. Danas 68-godišnjakinja, odrasla je u Francuskoj i Italiji kao kći filmskih legendi - švedske holivudske zvijezde Ingrid Bergman i jednog od najvećih talijanskih redatelja svih vremena, Roberta Rossellinija. Njihov odnos bio je specifičan. Dapače, Ingrid Bergman rodila je starijeg sina Rosselliniju u vrijeme dok je još bila u braku s prvim suprugom, a rastali su se kada je Isabella napunila pet godina.

Nakon toga Isabella i njezini sestra i brat živjeli su dvije godine u hotelu u Rimu gdje su ih roditelji posjećivali. Malo je reći da je to bilo teško djetinjstvo, kao i da ju je sve to obilježilo za daljnji život. Kada je imala 14 otac joj je kupio knjigu Konrada Lorenza 'Prsten kralja Salomona', jednog od začetnika studije za proučavanje ponašanja životinja. Tada je, kako kaže, shvatila što želi raditi u životu, no, nedostajalo joj je samopouzdanje. 'Pomisao da studiram zoologiju ili biologiju jednostavno me inkomodirala. Na sreću bila sam ljepotica, stoga sam krenula stopama svojih roditelja', rekla je Isabella Rossellini i dodala kako nije uvijek bila svjesna svog izgleda.

'Kao mlađa bila sam bucmasta, a i rođena sam s deformacijom kičme. Sa 12 godina operirala sam skoliozu i provela dvije godine u gipsu. Ljepota mi je tada bila najmanje važna. Bila sam sretna što uopće mogu hodati.' Iako je obožavala filmove i glumu, prvi je izbor pao na modu. 'Budući da mi je majka bila Ingrid Bergman, a otac Roberto Rossellini, bila sam u strahu na samu pomisao da bih mogla biti glumica ili redateljica.' Tek u kasnim dvadesetim godinama odlučila se za glumu, a, priznaje, da je dijete toliko slavnih roditelja s jedne joj je strane pomogla, ali i odmogla. 'Otvorilo mi je vrata, no predrasuda nije nedostajalo', rekla je i prisjetila se prve kritike na račun svoje glume u filmu iz 1979. godine 'The Meadow': 'Pisali su da sam naslijedila izgled od majke, no ne i talent. To me slomilo. Da mi to danas kažu, možda bih rekla da ima istine u tome. U ovim godinama te takve stvari ne pogađaju. Znate li da je osvojila tri Oscara? Ja nisam dobila niti jednu nominaciju, no ne zamaram se time. Naravno da bi voljela da sam osvojila barem jednoga, no, s druge strane imam šest ovaca, dva psa i dvoje djece.'

Isabella iza sebe ima dva braka, od čega prvi s redateljem Martinom Scorsesejem. Brak je potrajao tek četiri godine, a nakon razvoda Scorsese je rekao kako mu je bilo itekako važno da oženi kćer Roberta Rossellinija. Kćer Elettru dobila je u izvanbračnoj vezi s manekenom Jonathanom Wiedemannom, za kojeg se potom udala i izdržala ponovno tek četiri godine, a 1993. odlučila se posvojiti sina Roberta. Tri godine nakon posvojenja sina, uz riječi da je prestara da im bude zaštitno lice, dobila je otkaz kao zaštitno lice Lancômea. Tada je imala tek 43 godine. 'Rekli su mi da su ideja cijele kampanje snovi, osobito oni žene da je mlada. Tu ideju očito više nisam mogla predstavljati.' Istoj kozmetičkoj kući trebalo je punih 20 godina, ali i promjene u vodstvu tvrtke, da joj ponude ispriku i da je zamole da ponovno postane njihovo zaštitno lice, što je i danas.