Irina Shayk otkrila koliko se puta dnevno kupa pa sve iznenadila odgovorom

Slavna ruska manekenka Irina Shayk slovi za jednu od najljepših žena svijeta, a ona je sada otkrila svoje male beauty tajne. Kazala je tada između ostalog da se kupa čak tri puta u danu i time mnoge iznenadila

Činjenica da se supermodel Irina Shayk tri puta u danu kupa možda će mnoge iznenaditi ali slavna Ruskinja za to ima svoje opravdanje.

'Jednostavno volim kupke i ja sam osoba koja se tri puta dnevno kupa. Uz to sam Ruskinja pa onda okolo moraju biti svijeće, televizija na ruskim programima, hrana i obavezno puno pjene', otkrila je u novom broju magazina Hello Irina te dodala: 'Za mene nema ništa gore nego kada radite i putujete po cijele dane i onda dođete kući i sjednete u skučenu i malu kadu. To jednostavno nije za mene.'