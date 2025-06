Iako mu u ljubavi cvjetaju ruže, Hugh Jackman suočen je s vrlo stresnim razdobljem

Komentirajući rastavu, Deborra-Lee je javno progovorila ističući koliko je to iskustvo bilo traumatično. Također, Hugha Jackmana je neizravno optužila za izdaju , no i naglasila kako vjeruje da najveće životne teškoće vode prema istinskom dobru i svrsi. Zbog svega je Jackman ostao zatečen njezinim javnim istupom jer je par navodno imao dogovor da će svoj razvod riješiti u četiri zida.

Sami problemi za Jackmana

I osim problema na privatnom planu, Hugh Jackman se suočio i s neočekivanim problemima na profesionalnom planu.

Njegova dugo najavljivana predstava 'Hugh Jackman: From New York, With Love' ne bilježi očekivani interes publike; prodaja ulaznica je usporena, a stotine sjedala ostaju nepopunjene. Tako da, ukoliko planirate skoro putovanje u New York, ulaznice za predstave u srpnju i kolovozu možete pronaći i po cijeni od 20 dolara.

Usporedbe radi, za predstave Ringa Stara trebali biste izdvojiti i do 600 dolara, no sve su ulaznice već rasprodane.

Uz sve to, Hugh prodaje luksuzni penthouse u New Yorku, koji je dijelio s Deborrom-Lee tijekom braka. Raskošni stan u četvrti Chelsea sada je na tržištu za čak 60 milijuna dolara, što je još jedan znak završetka njihovog zajedničkog života.