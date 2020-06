I dok su zvijezde 'Prijatelja' iz svega izvukli maksimum, simpatičnog Chandlera slava je povukla na dno

Sudeći po posljednjim fotografijama, koje iz dana u dan pristižu u medije, čini se da je Matthew Perry ponovno zaglibio. Njegova dugogodišnja ovisnost o drogama i alkoholu odavno je poznata, a iako je bio na odvikavanju, po novim fotografijama dalo bi se zaključiti da je opet krenuo krivim putem i to svega nekoliko tjedana nakon prekida dvogodišnje veze

Iako je bio i na odvikavanjima, sudeći po najnovijim paparazzo fotografijama slavnog glumca, dalo bi se zaključiti kako je na rehabilitacije u potpunosti zaboravio. S kilogramima viška, zapuštenog izgleda, Matthew Perry snimljen je kako izlazi iz automobila, skrivajući se iza crne šilterice i držeći u ruci kavu za van iz popularnog lanca Starbucks.

U jednom trenutku nešto mu je ispalo na pod, te se on potrudio tu stvar i dohvatiti, no kada se sagnuo, dogodio se i problem s hlačama koji je otkrio njegovu stražnjicu. No, on se svime time nije niti najmanje zabrinuo, a jesu li ga samo paparazzi dočekali nespremnog ili je doista ponovno zaglibio zna najbolje on sam.

Inače, njegov neprepoznatljiv izgled dogodio se svega nekoliko tjedana nakon što je okončao svoju dvogodišnju vezu s agenticom Molly Hurwitz.