I Demi Moore pridružuje se novom projektu autora hit serije 'Yellowstone'

U novoj seriji Taylora Sheridana 'Landman' u glavnoj ulozi gledat ćemo i Demi (61).

U tom najavljenom projektu iza kojeg stoji proslavljeni Taylor Sheridan, atraktivna glumica pridružuje se legendarnom Billyju Bobu Thorntonu. Demi Moore će glumiti Cami, ženu jednog od najmoćnijih naftaša u Teksasu i prijateljicu Tommyja Norrisa (Thornton).

Tako se i lijepa zvijezda 'Duha' pridružila sve brojnijem popisu filmskih veterana koji su bili na vrhuncu slave u 1980-ima i 90-ima, a angažirani su u 'Taylorverseu' kao što su: Harrison Ford, Kevin Costner, Helen Mirren, Sylvester Stallone i Nicole Kidman.

Moore se trenutno također pojavljuje u FX/Hulu antologijskoj seriji Feud: Capote vs. The Swans. Službeni opis Paramounta+ za Landman glasi: 'Smješten u zapadni Teksas, Landman je moderna priča o traženju sreće u svijetu naftnih platformi. Serija je priča o moćnicima koji u konačnici utječu i na našu klimu, gospodarstvo, ali i geopolitiku'.

Seriju zajednički stvaraju Sheridan i Christian Wallace.

U seriji glume i Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville) i Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia).

Snimanje je započelo u i oko Fort Wortha u Teksasu.

Landman se pridružuje rastućem nizu Sheridanovih projekata na Paramount+ uključujući i najveći hit, seriju 'Yellowstone', čija bi se posljednju sezona, kako je najavljeno, trebala početi snimati ovoga proljeća.