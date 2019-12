Hoće li mu oprostiti nevjeru? NBA zvijezda još uvijek pokušava osvojiti srce slavne Kardashianke

Nakon što je izašao isječak iz najnovije epizode reality showa 'Keeping Up wit the Kardashians' koja prati živote najpoznatijeg klana Kardashian-Jenner, obožavatelji Khloe Kardashian zapitali su se hoće li reality zvijezda po drugi put oprostiti nevjeru ocu svog djeteta, košarkašu Tristanu Thompsonu

Činilo se kao da su oboje krenuli svojim putem, posebice nakon što je košarkaš viđen u društvu nepoznate djevojke za koju su mediji pisali da je nova ljubav NBA zvijezde. No, onda je najnovija epizoda reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' dala naslutiti kako košarkaš nema namjeru tako lako odustati od majke svog djeteta.

Nakon što se pozdravila s kćerkicom koja je u to vrijeme bila na čuvanju kod oca te završila poziv Khloe je Tristanov izljev ljubavi prokomentirala sa svojim najboljim prijateljicama, rekavši kako 'ne zna što odgovoriti na to'.

Kardashianka je dosad bila poprilično otvorena o svom odnosu sa slavnim košarkašem. Nakon što je saznala za preljub, reality zvijezda je na svom Twitteru podijelila nekoliko objava na tu temu.

'Ovo je bio užasan tjedan za mene i znam da je svima već zlo od ovoga, kao i meni. U vrtlogu sam emocija i rekla sam stvari koje možda nisam trebala. Iskreno, to što me Tristan prevario i ponizio nije bio toliki šok na kraju krajeva. Ono što mi je teže palo je to što me je povrijedila osoba s kojom sam bila bliska. Netko koga sam voljela i tretirala kao vlastitu mlađu sestru. No, Jordyn ne treba kriviti za raskol moje obitelji. To je Tristanova krivica. Moram nastaviti živjeti dalje i okrenuti se onome što je važno, obitelji, svom zdravlju i svojoj predivnoj bebi True', napisala je u ožujku Kardashianka.