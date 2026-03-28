Harry Hole stigao je na Netflix: Jo Nesbø stvarao ga je desetljećima, a pozadina priče fascinira

Dolazak serije o Harryju Holeu na Netflix vraća u fokus ne samo jednog od najslavnijih detektiva suvremene književnosti, nego i autora koji je od norveškog glazbenika, nogometaša i ekonomista postao globalna zvijezda kriminalističkog žanra. Jo Nesbø danas je mnogo više od pisca bestselera: on je ime koje je redefiniralo skandinavski krimić, a Harry Hole njegov je najvažniji, najmračniji i najtrajniji književni potpis

Kad se govori o velikim autorima kriminalističke fikcije, Jo Nesbø odavno više ne pripada samo uskom krugu ljubitelja nordijskog noira. Njegove knjige prodane su u desecima milijuna primjeraka, prevedene na brojne jezike i pretvorene u globalni fenomen, a serijal o Harryju Holeu postao je jedna od najutjecajnijih kriminalističkih saga novijeg doba.

No iza te uspješne formule nikad nije stajao tek još jedan autor koji je pronašao prepoznatljiv lik i nastavio ga eksploatirati iz knjige u knjigu. Kod Nesbøa je od početka bilo drukčije. On je u književnost ušao iz svijeta glazbe, sporta i ekonomije, a Hole se nije pojavio kao planski osmišljena franšiza, već kao lik koji je s vremenom prerastao i svog autora i žanrovske granice. Zato je vijest da Netflix donosi seriju 'Detektiv Hole' važna i izvan kruga vjernih čitatelja. To je trenutak u kojem jedan od najpoznatijih književnih detektiva ponovno izlazi iz knjiga i ulazi u novu fazu života na ekranu. A to istodobno znači i priliku da se podsjetimo tko je zapravo Nesbø, kako je nastao Hole i zašto njih dvojica i dalje djeluju tako snažno.

Profesionalni nogometaš, ekonomist, novinar, slavni pjevač - a onda i pisac Nesbø je rođen 29. ožujka 1960. godine u Oslu, a odrastao je u Moldeu, gradu koji je obilježio njegove rane godine i ostao važan dio njegova identiteta. Nije od onih autora čija biografija od početka vodi ravno prema književnosti. Naprotiv, dugo se činilo da će njegov život otići u sasvim drugom smjeru. Ozbiljno je igrao nogomet i nastupao kao napadač za Molde FK, no karijeru mu je prekinula ozljeda koljena. Poslije je studirao ekonomiju i poslovanje na Norveškoj školi ekonomije, radio kao novinar i burzovni mešetar, a javnosti je najprije postao poznat kao pjevač i gitarist norveškog rock benda Di Derre. Upravo je ta glazbena faza bila njegov prvi veliki izlazak u javni prostor. Di Derre je osnovan 1992. godine, a Nesbø je kao glavni vokal i autor pjesama vrlo brzo postao prepoznatljivo lice norveške pop kulture. Njihov drugi album bio je velik hit, a popularnost benda Nesbøu je osigurala status koji nije imao nikakve veze s književnim nagradama ili književnim salonima. Možda je upravo zato ušao u književnost bez uobičajene aure ozbiljnog, unaprijed kanoniziranog pisca. Kad je 1997. godine objavio prvi roman 'Šišmiš', nije djelovao kao netko tko već zna da će postati najuspješniji norveški autor svoje generacije. Dapače, priznao je da nije imao velika očekivanja. 'Kad sam pisao prvi roman, bio sam prilično siguran da uopće neće biti objavljen jer je to bio moj prvi pokušaj pisanja', rekao je u intervjuu za 221B. Ta rečenica danas zvuči gotovo nevjerojatno, pogotovo zna li se da je 'Šišmiš' odmah osvojio Rivertonovu nagradu za najbolji norveški kriminalistički roman te nagradu Stakleni ključ za najbolji nordijski krimić. Time je započela jedna od najuspješnijih književnih karijera suvremene europske popularne književnosti.

Dječak koji je izmišljao priče u autu Nesbø je više puta objašnjavao da ga u početku nije privukla kriminalistička književnost kao žanr, već sama potreba za pričanjem priča. Ta potreba, čini se, nastala je vrlo rano. 'Odrastao sam u kući u kojoj je majka bila knjižničarka, a otac dobar čitatelj. Počeo sam čitati vrlo rano', rekao je. Prisjetio se i dugih obiteljskih putovanja tijekom kojih bi, sjedeći na stražnjem sjedalu auta, gledao kroz prozor i izmišljao priče o kućama uz cestu i ljudima koji žive u njima. Takva vrsta mašte važna je za razumijevanje cijelog njegova opusa. Nesbø nije autor koji polazi od ideje da napiše 'dobar krimić' po pravilima zanata, nego pripovjedač koji se prvo zaljubi u priču, pa tek onda razmišlja o strukturi i formi. I sam je to jasno rekao: 'Mislim da pravila ne postoje. Priča je prva, zanat dolazi poslije.'

13 naslova o Harryju Holeu Knjige o Harryju Holeu prema redoslijedu objavljivanja: Šišmiš

Žohari

Crvendać

Nemeza

Đavolja zvijezda

Spasitelj

Snjegović

Leopard

Fantom

Policija

Žeđ

Nož

Krvavi mjesec

Stil između Skandinavije i Amerike Iako ga se danas gotovo automatski svrstava među najveća imena skandinavskog krimića, Nesbø prema toj etiketi pokazuje određenu rezervu. Ne poriče da pripada toj tradiciji, ali ne želi biti sveden samo na nju. 'Jedna moja noga jest u skandinavskoj tradiciji, ali druga je čvrsto u američkoj književnosti', rekao je jednom prilikom.

Baš zato njegovi romani nikad nisu bili samo hladni, društveno kritični nordijski trileri. U njima se osjeća i nešto izrazito američko: širina pripovijedanja, fascinacija autsajderima, snažan tempo, gotovo filmski ritam i sklonost likovima koji su istodobno oštećeni i magnetični. Na skandinavsku kriminalističku tradiciju gleda s poštovanjem, osobito na nasljeđe Maj Sjöwall i Pera Wahlööa, autora koji su kriminalistički roman učinili prostorom za analizu društva i razotkrivanje pukotina u naizgled uređenim sustavima. No Nesbø se nikad nije zadržao samo na socijalnoj kritici. Njega je uvijek zanimalo i nešto dublje: tamna strana čovjeka, mehanika nasilja, unutarnji slom i granice empatije. Sve je bilo spontano Možda je najveće iznenađenje u seriji romana o Harryju Holeu to što taj lik uopće nije nastao kao dugoročan projekt. Danas, kad serijal broji 13 romana i ima gotovo mitski status među ljubiteljima krimića, lako je pomisliti da je sve od početka bilo dio velike autorske strategije. No nije bilo tako. 'Ne, nije to bio plan. Ne čak ni kad sam pisao drugu knjigu, 'Žohari'', rekao je Nesbø u intervjuu za 221B. Tek trećim romanom, 'Crvendać', osjetio je da je u Holeu pronašao lik kojem se želi vraćati: 'Tad sam shvatio da je to zanimljiv lik i da želim neko vrijeme ostati uz njega.' Dodao je i da je tada sjeo i skicirao dulju priču o Harryjevu profesionalnom i privatnom životu, pri čemu se, uz poneke neplanirane zaokrete, te linije drži i danas. To je možda i ključ trajnosti cijelog serijala. Hole nije lik koji se mehanički vraća zato što to traži tržište, nego figura koja se organski razvijala s autorom. Zato se u knjigama mijenjao, stario, propadao, vraćao se, gubio tlo i ponovno ga nalazio.

Od dječjih knjiga do 'Macbetha' Iako je Harry Hole postao njegovo najpoznatije književno lice, Nesbø je tijekom godina pokazao mnogo širi raspon. Napisao je serijal za djecu o Doktoru Proktoru, luckastom profesoru i njegovim neobičnim izumima, a on je otkrio sasvim drukčiju, razigraniju stranu njegova pripovijedanja. Taj je niz knjiga pokazao da se može odmaknuti od tame, brutalnosti i krvavih istraga, a da pritom ostati jednako maštovit. Pisao je i trilere s likom Olava Johansena, među kojima su 'Krv na snijegu' i 'Ponoćno sunce', a okušao se i u drukčijim književnim projektima, poput verzije 'Macbetha' za projekt Hogarth Shakespeare. Taj je roman smješten u 1970-e i prevodi Shakespeareovu tragediju u kriminalistički registar, što ponovno potvrđuje da Nesbø voli spajati kanon i žanr. Uz sve to, radio je na kratkim pričama te drugim romanima. Drugim riječima, iza Harryja Holea stoji autor znatno raznovrsniji nego što bi se dalo zaključiti samo na temelju njegova najpoznatijeg serijala.

Tko je zapravo Harry Hole Hole je jedan od onih rijetkih književnih likova koji su istodobno neodoljivi i zahtjevni. Na službenoj stranici autora opisan je kao 'pravi antijunak: nemoguć lik, ali nemoguće ga je ne voljeti'.

Prema nadređenima, on je u isti mah najbolji istražitelj Odjela za nasilne zločine u Oslu i njihov najveći izvor frustracije. Genijalan je, ali neposlušan. Ima izniman instinkt, ali loše podnosi autoritet. Pravila poštuje samo dok ne stoje na putu pravdi. Kad osjeti da birokracija blokira ono što je ispravno za žrtve i njihove obitelji, on ih jednostavno zaobiđe. Harry nije heroj klasičnog tipa. Mršav je, visok i atletski građen muškarac plave kose i plavih očiju, ali fizička snaga kod njega nikad nije glavna stvar. Ono što ga definira jest unutarnja rascijepljenost. Jedan od njegovih šefova opisao ga je kao 'najboljeg istražitelja u odjelu i najgoreg državnog službenika', što savršeno pogađa njegovu srž. Alkohol, strahovi i mali krug ljudi koji mu nešto znače Hole ne bi bio to što jest bez svojih slabosti. Alkoholizam u njegovu slučaju nije detalj kojim se gradi aura mračnog detektiva, već duboko ukorijenjena borba u njemu. Pijenje se u njegovoj obitelji pojavljuje kao nasljedna sjena, a on je počeo s time još u kasnim tinejdžerskim godinama. Isprobao je i razne droge, ali na njih ne gleda romantično ni buntovno, nego kao na anestetike. Važno je to da ga Nesbø ne donosi kao čovjeka koji je stalno pijan. Naprotiv, Harry je često trijezan, ali živi s trajnim, bijesnim porivom prema samouništenju. Upravo ta napetost između kontrole i nagona čini ga toliko uvjerljivim. U privatnom životu jednako je kompliciran kao i na poslu. Njegova najvažnija ljubavna priča vezana je uz Rakel, samohranu majku u koju se zaljubio i koja je tijekom godina više puta ulazila i izlazila iz njegova života. Razlog nije samo težina njegova posla, nego i duboka nesposobnost da sačuva mir kad mu se napokon približi.

Posebnu ulogu ima Rakelin sin Oleg, kojem Harry postaje svojevrsna očinska figura. Oleg, kao i njegova mlađa sestra Sis, pripada malom krugu ljudi koji unose svjetlo u njegov život. U tim odnosima vidi se da on nije tek slomljeni istražitelj, već čovjek sposoban za privrženost, nježnost i zaštitu, samo što mu takvi trenuci rijetko dugo traju.

Tri puta bio je u Hrvatskoj Posljednji put Jo Nesbø boravio je u Hrvatskoj u svibnju 2022., kada je u sklopu gostovanja u Splitu i Zagrebu još jednom potvrdio koliko ovdje ima vjernu publiku. Prije susreta s čitateljima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu posjetio je i Maksimir, gdje je, kao veliki zaljubljenik u nogomet i nekadašnji igrač, poželio izbliza vidjeti stadion na kojem igra Dinamo. U klubu su ga dočekali i darovali mu dres, a Nesbø je, prema izvještajima s tog posjeta, iskoristio priliku i da okuša udarac na gol. Taj kratki nogometni izlet bio je gotovo simboličan podsjetnik na njegovu staru sportsku strast od koje je zbog ozljede koljena morao odustati još u mladosti. Hrvatska publika prethodno ga je ugostila 2013. i 2018., a i tijekom tog trećeg dolaska bilo je jasno da se ovdje ne doživljava samo kao autora svjetskih bestselera, nego i kao pisca s kojim čitatelji imaju gotovo navijački odnos.

Dvije stvari koje ga zapravo pokreću Na nesvakidašnjoj 'policijskoj kartici' Holea u rubrici ambicije stoji nešto što možda najbolje objašnjava zašto je taj lik postao toliko velik: želi razumjeti što je zlo. I želi razumjeti što je ljubav. I možda upravo zato čitatelji toj figuri ostaju toliko odani. Harry vodi dvije istrage paralelno: jednu protiv zločinaca koje lovi i drugu, puno težu, protiv vlastitih slabosti, trauma i poriva. 'Crvendać' i 'Nož': Knjige koje otkrivaju autora Kad govori o svojim romanima, Nesbø ne ističe uvijek one najpopularnije, nego one najosobnije. Za 'Crvendaća' kaže da mu je jako važan jer je povezan s pričom njegova oca iz Drugog svjetskog rata. 'To mi je najosobnija knjiga', rekao je. Slično je govorio i o romanu 'Nož', opisavši ga kao posebno iskustvo pisanja. Zanimljivo je da je ono počelo samim naslovom. 'Imao sam 'Nož' kao radni naslov jer ta riječ uopće ne zvuči kao naslov romana', rekao je. Potom je slijedilo istraživanje vojne psihologije, pitanja kako ljudi ubijaju jedni druge i što vojnika psihološki sprječava da ubije neprijatelja. Osobito ga je zanimalo zašto je ubiti nožem teže nego pucati iz daljine. 'Kad si blizu nekome, kad ga vidiš, osjetiš, pomirišeš, više nema bijega od činjenice da je to ljudsko biće', objasnio je. To je važna rečenica jer pokazuje koliko Nesbøa zanima zločin ne samo kao zaplet, nego kao intiman, krajnje ljudski čin.

Ekranizacije: Dugačak put od knjige do platna S obzirom na popularnost njegovih knjiga, ne čudi to da je Nesbø odavno privukao pozornost filmske i televizijske industrije. Njegov opus pokazao se dovoljno širokim i raznolikim da može funkcionirati u više formata, od mračnih kriminalističkih trilera do serija i obiteljskih filmova, a upravo taj put od stranica romana do ekrana danas izgleda kao zasebna, vrlo bogata paralelna karijera. Prva velika i međunarodno najzapaženija ekranizacija bio mu je film 'Lovci na glave' iz 2011. godine, snimljen prema istoimenom romanu. Taj je naslov imao važnu ulogu u širenju autorova imena i izvan uskog kruga čitatelja kriminalističke proze jer je pokazao da ona može uspješno funkcionirati i kao napet, stilski prepoznatljiv filmski triler. Iste godine ekranizirana je njegova priča 'Twelve' pod naslovom 'Jackpot', čime je postalo jasno da filmska industrija u njegovim djelima vidi mnogo više od jednokratnog uspjeha. Kasnije su uslijedile adaptacije različitih dijelova njegova opusa, što potvrđuje koliko je Nesbø kao autor zanimljiv i izvan serijala o Holeu. Među tim naslovima su 'I Am Victor', potom filmovi o Doktoru Proktoru, 'Doktor Proktors prompepulver' iz 2014. i 'Doctor Proctor: Bubble in the Bathtub' iz 2015. godine, a oni su pokazali da i njegova dječja i razigranija književna strana može pronaći put do publike.

Seriju 'Detektiv Hole' gledajte na Netflixu Netflixova serija 'Jo Nesbo's Detective Hole', koja na tu platformu stiže 26. ožujka, donosi devet epizoda mračne kriminalističke priče smještene na ulice Osla, grada u kojem ništa nije onako kako se na prvi pogled čini. U središtu radnje je Harry Hole, briljantan, ali duboko načet detektiv koji se, dok pokušava ući u trag serijskom ubojici, istodobno bori sa svojim demonima, ovisnostima i emocionalnim slomovima. Serija se ne gradi samo kao klasična policijska potraga za ubojicom, nego i kao psihološki obračun u svijetu u kojem su granice između pravde, osvete i osobne opsesije sve zamagljenije. Važan dio priče čini i sukob Holea s Tomom Waalerom, njegovim dugogodišnjim protivnikom i korumpiranim policajcem, čovjekom koji djeluje s druge strane zakona, ali je istodobno opasno blizu sustavu iz kojeg dolazi i sam Hole. Uz taj napeti lov na serijskog ubojicu, serija će otvoriti privatniju, ranjiviju stranu glavnog lika. U priči je važna i Rakel Fauke, Harryjeva velika ljubav, pa će 'Detektiv Hole' pokušati spojiti ono po čemu su romani Nesbøa najprepoznatljiviji: brutalnu kriminalističku napetost, emocionalnu iscrpljenost likova i stalan osjećaj da svaki novi trag vodi još dublje u tamu. Ukratko, riječ je o priči o čovjeku koji pokušava uhvatiti zlo, iako ga ono istodobno iznutra polako razara.

U istom nizu važnih adaptacija nalaze se i 'The Hanging Sun' iz 2022., temeljen na 'Ponoćnom suncu', te 'Killer Heat' iz 2024. godine, još jedan dokaz da interes za priče Nesbøa ne jenjava. Zanimljivo je to što se njegov svijet nije zadržao samo na pojedinačnim filmskim naslovima. Televizijski format također je pokazao da može dobro nositi njegovu atmosferu i sklonost slojevitim, moralno zamućenim pričama. U tom je smislu važna serija 'Headhunters', ali i 'Occupied', politički triler na kojem je Nesbø radio kao autor izvornog koncepta i scenaristički suradnik. Najveću pozornost među ekranizacijama Harryja Holea dosad je ipak privukao 'Snjegović' iz 2017. godine s Michaelom Fassbenderom, Rebeccom Ferguson i Charlotte Gainsbourg. Film je trebao biti veliki trenutak za najpoznatiji serijal Nesbøa, ali nije ispunio očekivanja mnogih čitatelja ni kritike. Upravo zato nova Netflixova serija o Holeu nosi dodatnu težinu: publika od nje očekuje ono što 'Snjegović' nije uspio posve isporučiti – adaptaciju koja će pogoditi dubinu, nerv, emocionalnu iscrpljenost i unutarnji mrak toga lika.

Zašto je Netflixov 'Detektiv Hole' važan Nakon gotovo 20 godina i 13 romana, Harry Hole konačno dobiva novu veliku televizijsku priliku. U seriji 'Detektiv Hole' na Netflixu glumi ga Tobias Santelmann, a projekt se već u najavi postavio kao jedan od ključnih televizijskih događaja za ljubitelje krimića. S obzirom na to koliko je Hole složen lik, ekranizirati ga znači preuzeti velik rizik. Nije dovoljno dati mu umoran pogled, kaput i bocu viskija – treba uhvatiti njegovu inteligenciju, njegov prezir prema autoritetu, njegovu moralnu tvrdoglavost, njegovu ovisničku tamu te onu pukotinu koja ga stalno razdire između potrebe za bliskošću i poriva da sve uništi.

