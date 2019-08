Hana Huljić: 'S vremenom sam se oglušila na negativne komentare. Ljudi su, nažalost, ljubomorni i ne poznaju mene ni moj rad'

Najmlađa članica kreativne 'dinastije' Huljić, kći poznatog hrvatskog kantautora Tončija i književnice Vjekoslave upješno plovi glazbenim vodama. Samozatajna i talentirana umjetnica Hana Huljić u jednom od svojih rijetkih medijskih istupanja progovorila je o svojim roditeljima, odrastanju s prezimenom Huljić, dečku i putovanjima

Zbog prezimena je dugo odgađala solo karijeru.

'Tati sam više puta morala objašnjavati da me nije briga hoće li netko imati negativan komentar na račun toga što dolazim iz poznate obitelji. Bojao se reakcija i podbadanja. Ne zato što je njemu stalo do nečijih komentara, nego zato što se postavio zaštitnički i htio me poštedjeti takvih situacija. No po tome ni ja ni brat ne bismo trebali raditi ništa u životu i nikad ne pokušati ništa iz straha od negativnih komentara. Cijeli sam se život opterećivala time, no više me uistinu nije briga. Došla sam do neke granice i jednostavno se prestala brinuti. Time se bavim i to jesam i ne planiram se skrivati. Valjda je to i stvar odrastanja', poručila je 29-godišnjakinja.

Pričala je i o svojim putovanjima.

'Navikla sam putovati tijekom pet godina studiranja, jer sam gotovo svakog tjedna putovala na jedan dan iz Splita u Zagreb na predavanja s obzirom na to da moj profesor kompozicije živi tu. Naporno je, ali kad nešto volite, onda se trud isplati. Doduše, tip sam osobe koja ne voli sjediti i stalno imam potrebu hodati. Zapričate se i družite, pa put brže prođe. Što se tiče Kine, svako malo bi me nešto iznenadilo, drukčiji su mentalitet. Teško se sporazumjeti, jer uglavnom ne govore engleski jezik. Zanimljivo mi je što su ljudi, odnosno publika, drukčiji od grada do grada', izjavila je Hana.