Grupa Silente se vratila na scenu: 'Za nekoga tko želi raditi svoje pjesme Dubrovnik je trenutačno grob'

Stekli su golemu popularnost čim su se pojavili na sceni i u rekordno kratkom vremenu postali su miljenici publike. Žarili su i palili svojim pjesmama i punili dvorane po Hrvatskoj i regiji, a onda su prije dvije godine odlučili - stati. Obožavatelji grupe Silente s oduševljenjem su dočekali njihov povratak prije nekoliko mjeseci i novi album. Tim povodom razgovarali smo sa Saninom Karamehmedovićem, basistom i tekstopiscem benda

Album koji ste započeli još 2015. prošle ste godine i završili. Što nam možete o njemu reći i jeste li nešto mijenjali u metodologiji njegova rada, za razliku od procesa nastajanja dva prethodnika?

Album 'Malo magle, malo mjesečine' je poseban po puno stvari. Bend ga je pripremio u sastavu Tibor, Sančo i Ivuša. Znači gitara, bas i bubnjevi. To je zvučalo žestoko i aranžmani su naginjali golom rocku. Doris se priključila dva mjeseca prije snimanja, a Šimun je uletio pomoći možda sedam dana prije studija. Baza je bila čvrsta jer smo nas trojica to dugo vježbali i bili smo spremni i sami snimiti album. To se mora osjetiti u zvuku, da je čistiji i da naginje živom nastupu. U prosincu smo ušli u studio Morris u Zagrebu. Tražili smo samo tehničara koji će nas snimiti, nismo tražili producenta. Samo nam je trebao netko tko će pritisnuti - rec. Tibor je vodio snimanje i kasniju obradu. Ovo je najbolji Silenteov album do sada.

Što je zapravo prethodilo stanki koju ste napravili? Govorilo se o raspadu, da je sve to bio medijski trik...

Nestalo je osmijeha. Zbog nebrojenih razloga, što smo više radili, manje smo sretni bili. Tibor se više nije mogao nositi s time i odlučio je napustiti sve. I dobro da je to napravio jer je taj vlak trebalo zaustaviti da dođe malo sebi i vidi što je važno, a što ne. Zašto bismo radili medijske trikove, da bismo postigli - što? Pa Silente je bio na vrhu, svaka pjesma nam je bila uspješna, koncerti su pljuštali na sve strane, ne razumijem. Medijski trik, baš... izgubili smo dva člana i svu snagu koju je bend imao, prijateljstva samih nas su narušena, financijska egzistencija članova ugrožena, medijski odnosi ugroženi, izgubljeno je poslovno povjerenje organizatora jer smo otkazali preko dvadeset koncerata... U danima kada se bendovi grebu za svirke i jedva preživljavaju mi smo otkazali 20 i više koncerata. Sjajan je to medijski trik, preporučujemo ga svima.