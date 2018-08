Grupa Numb.er nastupit će prije A Place To Bury Strangers u zagrebačkom klubu Močvara

Numb.er dolaze iz Los Angelesa i djelo su mladog fotografa i vizualnog umjetnika Jeffa Fribourga

Numb.er će u Močvari otvoriti za A Place To Bury Strangers. Crpivši utjecaj od bendova poput Jesus And Mary Chain APTBS gradili su ime prije svega moćnim, razarajućim wall of sound zvukom, te fantastičnom svirkom na račun koje su dobili priliku djeliti pozornicu s imenima kao što su Nine Inch Nails i MGMT. Uz odlične kritike od samog starta (debi album je na Pitchforku svrstan u kategoriju Best new music), grupa se uspjela nametnuti kao jedan od najuzbudljivijih novih sastava proteklih desetak godina. Bend kojeg čine Oliver Ackermann, Dion Lunadon i Lia Simone vraća se u Zagreb promovirati svoj peti studijski album “Pinned”, objavljen u travnju ove godine, a koji će uskoro doživjeti i remiksirano izdanje.