Govor tijela otkriva kakvi su u stvarnosti prinčevi, vojvotkinje, ali i sama kraljica

Vojvotkinja od Cornwalla poznata je po svojoj uravnoteženosti, ali i toplini, a sve to vidljivo je i iz govora njezinog tijela. Položaj ruku, osobito šaka, u kojima se lagano dodiruje njezini prsti i tvore znak srca, jasno otkrivaju kakva je u stvarnosti supruga budućeg prijestolonasljednika, a što stručnjaci kažu o ostalim članovima? Pročitajte jer poprilično je zanimljivo

Jean Broke-Smith, koji je više od 30 godina ravnatelj škole Lucie Clayton School of Grooming and Modelling, kao i Darren Stanton, stručnjak za govor tijela, otkrili su što položaj ruku, ali i samog tijela govori kakvi su u stvarnosti pojedini članovi kraljevske obitelji. Možda ste mislili da sve o njima znate, no ovi podaci iznenadili su mnoge.

Vojvotkinja od Cambridgea

Torbica koju uvijek drži ispred sebe jasan je primjer njezine potrebe da se obrani - takozvana barijera između nje i ostatka svijeta. Iako je šarmantna i iskrena, Kate Middleton je i puno formalnija i opreznija. Upravo tu torbicu stručnjaci doživljavaju kao dekicu za utjehu kakvu imaju male bebe, i to je vjerojatno nešto što je prihvatila od prvog javnog pojavljivanja. Ipak, dok s torbicom odaje dojam da se brani od nečega, njezine su ruke uvijek simetrične, dok se kažiprsti obje ruke lagano dodiruju.