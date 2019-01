Godina filmskih katastrofa: U utrci za najgore glumce John Travolta, ali i Melania Trump

Samo dan prije nego će se, nakon dugog iščekivanja, napokon otkriti tko je sve u ovogodišnjoj utrci za najprestižniju nagradu Oscar, otkriveni su i kandidati za nagradu koju niti jedan holivudski glumac ili glumica ne žele osvojiti - Zlatnu malinu

Neuspješni mafijaški film Johna Travolte 'Gotti', ali i sam američki predsjednik Donald Trump dobili su nominacije za Zlatnu malinu, 'nagradu' za najgora filmska ostvarenja u 2018. koju su organizatori proglasili godinom katastrofa na ekranu, ali i izvan njega.

Posljednji u nizu filmova o Sherlocku Holmesu, 'Holmes & Watson', dobio je šest nominacija, uključujući one za najgore glumce Willa Ferrella i Johna C. Reillyja, 'koji su upropastili dva najvoljenija lika svjetske literature'. Donald Trump nominiran je za najgoreg glumca za cameo uloge u dokumentarnim filmovima 'Death of a Nation' redatelja Dinesha D’Souza i 'Fahrenheit 11/9' Michaela Moorea.