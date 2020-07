Glumica koja je pobjegla iz kandži scijentologije smatra da Tom Cruise sve više sliči vođi tog kulta

Leah Remini poznata je, između ostaloga, po tome da je bivša članica Scijentološke crkve koju danas otvoreno kritizira. Njeno je mišljenje da Tom Cruise iskreno vjeruje u budućnost kako je predvodnik Scijentološke crkve David Miscavige zamišlja

Leah Remini je prije dvije godine izdala autobiografsku knjigu 'Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology', a ima i seriju koja se bavi temom napuštanja Scijentološke crkve i posljedicama te odluke – 'Leah Remini: Scientology and the Aftermath'. Glumica također vodi i podcast 'Scientology: Fair Game'.

Ovo nije prvi glumičin napad na Toma Cruisea. Nedavno je hvalila glumicu Thandie Newton koja je izjavila da ju je bilo strah Toma Cruisea tijekom snimanja drugog filma u serijalu 'Nemoguća misija'.

'To zahtijeva ogromnu hrabrost i kad bi više ljudi progovorilo na takav način i imalo takvu hrabrost mislim da bismo mogli nešto i postići', zaključila je Leah Remini.

Scijentološka crkva u Njemačkoj se smatra protuustavnom sektom, a u Francuskoj je klasificirana kao opasan kult. Osim u SAD, Scijentološka crkva smatra se religijskom institucijom u nekoliko zemalja poput Kolumbije, Indonezije i Hrvatske.