Gloria Estefan: Zvijezda osamdesetih i danas plijeni mladolikim izgledom

Jedna od najvećih pop zvijezda osamdesetih čitavo desetljeće ranije predvidjela je latino eksploziju, pri čemu je uspjela napraviti seriju plesnih hitova koji su vukli korijen iz njene rodne Kube. Pamtimo je po hitovima 'Dr. Beat', 'Rhythm Is Gonna Get You', 'Anything for You' ili 'Coming Out of the Dark' te brojnim pjesama s daškom egzotike s kojima se uvukla pod kožu obožavateljima diljem svijeta. I danas neumorno radi i stvara te nastupa, a u 60. godini života izgleda tako da bi joj mogle pozavidjeti puno mlađe kolegice

Sredinom 80-ih godina bila je dio sastava Miami Sound Machine . Godine 1984. godine objavili su prvi album Eyes Of Innocence . Veliki uspjeh postižu 1985. kada izdaju album Primitive Love . Sljedeći album, Let It Loose iz 1987. u SAD-u je prodan u šest milijuna primjeraka.

Sljedeće godine grupa mijenja ime u Gloria Estefan and The Miami Sound Machine te Gloria počinje samostalnu karijeru. Pojavila u filmovima Music of the Heart (1999.) s Meryl Streep i Cloris Leachman te For Love or Country: The Arturo Sandoval Story 2000. godine.

Napisala je dječje knjige, The Magically Mysterious Adventures of Noelle the Bulldog (2005.) i Noelle’s Treasure Tale (2006.) koja je bila na trećem mjestu dječjih bestselera prema New York Timesu. Također je napisala kuharicu s kubanskim receptima 'Estefan Kitchen' zajedno sa suprugom Emiliom Estefanom. 2014. godine ona i Emilio postavili su na Broadwayu mjuzikl On Your Feet! koji se temelji na Glorijinom životu i njezinoj karijeri. Njezin suprug među ostalim je imao ulogu i u oblikovanju glazbene karijere Shakire, Rickyja Martina, Jennifer Lopez te Marca Anthonya.