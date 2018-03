Gdje je, što radi i kako danas izgleda bivši frontmen grupe A-ha

Neki izvođači ogromnu popularnost mogu steći samo jednom pjesmom. To se dogodilo Mortenu Harketu kad je sa svojim norveškim kolegama 18-ih godina prošlog stoljeća snimio megahit 'Take on Me' i tako osigurao svoje mjesto među pop besmrtnicima. Karizmatični pjevač koji je svojim kristalno čistim vokalom i seksipilnom pojavnošću zaludio djevojke diljem svijeta i dalje je glazbeno aktivan, a izgleda bolje no ikad

Sjever Europe prostor je s kojeg uvijek dolaze iznadprosječno uspješni glazbenici. To je slučaj i sa trojicom Norvežana koji su početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća osnovali bend A-ha. Bili su autentičan bend, nedovoljno ozbiljno shvaćen od kritike, impresivnih melodija, sa sjajnim i erotičnim vokalistom Mortenom Harketom, koji je u svom sopranističkom izričaju (može otpjevati 5 oktava) objedinjuje Bowiea, Petera Murphija i Jimmy Sommervilla. Pop-rock bend vrhove glazbenih ljestvica dosegao je pjesmom 'Take on Me'. Singl je bio 'uparen' s odličnim spotom koji je tada smatran remek-djelom. Uslijedili su hitovi 'Hunting High and Low', 'The Sun Always Shines on TV' i 'Crying in the Rain' koji su, također, ostvarili veliki komercijalni uspjeh. Grupa se nakon skoro tri desetljeća i devet studijskih albuma razišla ne tako davne 2009. godine poslije svjetske turneje Ending On A High Note i oproštajnog koncerta u Oslu. U svojoj uspješnoj karijeri držali su tada nakladu od više od 36 milijuna prodanih ploča širom svijeta, a nekoliko puta su bili nominirani i za najprestižniju glazbenu nagradu Grammy. Morten je započeo solo karijeru. No ponovo su se sastali 2015. godine, snimili novi album i započeli svjetsku turneju koncertom u Rio de Janeiru.