Gdje je nestala bivša supruga Harveyja Weinsteina?

Nakon što je porota proglasila krivim 67-godišnjeg Harveyja Weinsteina za silovanje i seksualno napastovanje, filmaš je završio u bolnici zbog bolova u prsima

Chapman se udala 2007. za Weinsteina kojem je to bio drugi brak no nakon što su izronile optužbe mnogih žena za seksualno zlostavljanje od strane njezinog supruga, dizajnerica se odlučila razvesti te je jasno dala do znanja što misli o svom suprugu.

Razlaz su najavili 2017. Chapman se povukla iz javnosti nakon što se otkrilo da je njezin nekadašnji suprug optužen za zlostavljanje više od 80 žena.

'Moje srce se slama za sve žene koje su osjetile nevjerojatnu bol zbog ovih neoprostivih djela', napisala je tada Georgina Chapman u izjavi. Prema nekim izvorima u nagodbi je od bivšeg supruga dobila 15 do 20 milijuna dolara, a osim toga dobit će i primarno skrbništvo nad njihovo dvoje djece, 9-godišnjom Indijom i 6-godišnjim Dashielom.

'Odlučila sam ostaviti supruga. Briga za moju malu djecu mi je najveći prioritet i molim medije za privatnost u ovom periodu', poručila je tad Chapman.

Modnu kuću Marchesa Georgina je osnovala 2004. godine s Keren Craig, nakon čega je odmah postala poznata i cijenjena među najvećim zvijezdama, poput Jennifer Lopez, Kate Hudson, i Blake Lively, koje su haljine te modne kuće rado nosile na crvenom tepihu. Međutim nakon Weinsteinova pada i modna kuća njegove žene doživjela je krizu pa je otkazan nastup na modnoj reviji na njujorškom tjednu mode u samom jeku skandala 2018.

Brend Marchesa je postao omiljen među slavnim damama zbog svojih bogato ukrašenih, ženstvenih haljina cvjetnog uzorka.

'Georgina ima blizak krug ljudi koji je vole. Sigurno neće sad sama prolaziti kroz ovo teško razdoblje. Sama je odlučila razvesti se. Iskreno se suosjećala sa ženama koje je njezin suprug zlostavljao i ponižavao. Tužna je zbog svega što se dogodilo. Usredotočena je sad na djecu i posao', otkrio je jedan izvor.