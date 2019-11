[FOTO/VIDEO] Ove su fotografije pokrenule lavinu: Vara li Justin Timberlake suprugu Jessicu Biel s atraktivnom crnkom?

View this post on Instagram

😱 en serios problemas estaría metido #justintimberlake con su esposa #jessicabiel !!! La revista británica #thesun sacó fotos de El junto a #AlishaWainwright. de 30 años, .......///////// #alisha fue vista tocandole la rodilla de #Justin, antes de que él la tomara de la mano. La pareja se paró alrededor de la medianoche charlando y bebiendo en un bar de #NuevaOrleans mientras tomaban un descanso de la filmación de una película #palmer en la que juegan a ser amantes. Las fuentes dijeron que Justin, de 38 años, parecía haber bebido mucho y que estaba inestable. Pero los espectadores todavía se sorprendieron al verlo cogido de la mano de Alisha, y corren el riesgo de molestar a Biel, su esposa de siete años y madre de su hijo Silas, de cuatro. Uno dijo: “Estaban sonriendo y riendo. "En un momento le agarró la mano y la apoyó sobre su rodilla. Luego, comenzó a acariciarle suavemente la pierna. "Entonces él agarró su mano con las suyas y estaba jugando con sus manos". Justin había sido visto usando su anillo de bodas a principios de la semana, pero no fue visto con él puesto durante la noche con #alisha. La pareja estaba acompañada de un pequeño grupo bebiendo en The #AbsintheHouse, en #BourbonStreet, en #NuevaOrleans el jueves. Pero estuvieron solos en un balcón durante unos 40 minutos, antes de entrar. Se cree que salieron por una salida trasera alrededor de las 12.30 a.m. Alisha es mejor conocida por su papel de Maia Roberts en la serie de televisión Shadowhunters, y actualmente se la puede ver junto a Michael B Jordan en la serie de Netflix Raising Dion. Justin y Biel, que se casaron en 2012, son ampliamente considerados como uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. Ambos publican regularmente videos sinceros en Instagram. :::::::::::::::::::::::Información: ######thesun y :::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;:;;traducido por #####google ............ por su parte el representante de Alisha y esta no ha podido ser más tajante: "No hay ningún tipo de verdad en las afirmaciones que aseguran que estaban tonteando. Están trabajando juntos y los miembros del reparto y del resto del equipo salieron a divertirse todos juntos".