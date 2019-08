[FOTO] Izgleda da britanski mediji imaju novu miljenicu, makni se Nives, Izabel Kovačić je nova it djevojka

1/37

Nives Celzijus čest je gost naslovnica britanskih tabloida, bar do sada. Naime, britanski The Sun po drugi put u posljednjih nekoliko mjeseci istaknuo je lijepu Izabel Kovačić, suprugu našeg reprezentativca Matea Kovačića, kao jednu od najljepših žena nogometaša. Ne samo to, vole je nazivati hrvatskom Shakirom.

Svaka čast Britancima, ali Izabel je puno više od toga. Ona je uspješna poduzetnica koja je još 2015. zajedno sa sestrom Ivanom Lučić pokrenula liniju organskih i ekoloških proizvoda za bebe, koja uključuje mokasine, jastuke i slične poizvode pod nazivom Lunilou.