Film 'Svadba' otvorio 73. Pulski filmski festival

Ovogodišnji festival donosi dva najgledanija hrvatska filma u posljednjih trideset godina - film 'Svadba' koji je do danas u hrvatskim kinima pogledalo 799 080 gledatelja, a svečana projekcija u Areni označila je prelazak impresivne brojke od 800 tisuća gledatelja.

S druge strane, festival će povodom 30. obljetnice klasika redatelja Vinka Brešana iz 1996. godine zatvoriti film 'Kako je počeo rat na mom otoku' čija će restaurirana kopija u Puli biti prikazana prvi put.

'Hrvatski film već godinama ostvaruje značajne uspjehe u svijetu. Na najvećim festivalima osvajali smo važne nagrade, postali prepoznati sa svakim novim filmom, svakim novim autorom. Stoga producenti i redatelji s pravom za svoje filmove traže premijere na svjetskim festivalima i redovito ih ostvaruju', rekao je na svečanosti otvaranja umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Danijel Pek.

Selektor filmskog programa Mario Kozina najavio je ukupno 18 filmova iz Hrvatske i susjednih zemalja s kojima su ostvarene manjinske koprodukcije, istaknuvši kako ti filmovi na različite načine istražuju našu stvarnost.

'To su filmovi koji se bave obiteljskim odnosima, koji su nekad veseli zbog organizacije svadbi, nekad su zategnuti zbog imovinskih pitanja, priče o odrastanju, priče o djetinjstvu, čak i priče o povijestima koje smo danas zaboravili i koje kroz film dobivaju neki novi život', istaknuo je Kozina, dodavši da će ove godine festival imati čak dva dana posvećena animiranom filmu.

Ravnateljica Pula film festivala Vlatka Kolarović zahvalila je publici na potpori, ustvrdivši kako je ovaj festival identitetski utkan u sjećanja i memoriju grada.

'Drago mi je da upravo ove godine film koji otvara Arenu onaj koji publika najviše voli. Ona je pokazala jedan fenomen, a to je da je spremna ići u kina i vratiti se u gledalište kada im se nešto svidi i kada dobiju od filma ono što žele', poručila je Kolarović, dodavši kako će 'cijela Pula ovih dana biti u znaku filma i povratka publike u Arenu'.

U programu svečanosti otvaranja, uz ostale, nastupili su istarski glazbenik Livio Morosin i 150 pjevača pulskih zborova, Zoe Šestan i Bruno Krajcar, a velikim pljeskom odana je počast scenaristu i filmskom redatelju Zrinku Ogresti koji nas je zauvijek napustio prije nekoliko dana.

Članovi žirija Hrvatskog i Regionalnog programa Pulskog filmskog festivala su filmski i kazališni redatelj i scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelj i kustos Ivan Ramljak.

Oni su članovi Ocjenjivačkog suda Hrvatskog programa na 73. Pulskom filmskom festivalu, i na njima je odluka o dodjeli Zlatnih arena filmovima iz sekcije Hrvatski film i Manjinske koprodukcije te dodjeli Nagrade Breza najboljem debitantu.