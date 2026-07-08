Daleko od očevog terena, ali s istim pobjedničkim mentalitetom: Tko su i čime se bave sinovi Zlatka Dalića?

Iako ih najčešće viđamo na tribinama velikih svjetskih stadiona kako s majkom Davorkom bodre oca i hrvatsku reprezentaciju, sinovi Zlatka Dalića svoj život i karijere grade daleko od medijskih reflektora i sportskih naslovnica .

Toni (33) i pet godina mlađi Bruno oduvijek su najveća tiha podrška bivšem izborniku, a unatoč tome što su obojica u djetinjstvu trenirala nogomet, otac im je na vrijeme usadio važnu lekciju - obrazovanje uvijek mora biti na prvom mjestu . Danas, obojica mogu poslužiti kao pravi primjer da se i uz poznato prezime može izgraditi vlastiti, autentični put.

Stariji sin Toni pravi je dokaz da se različiti interesi itekako mogu uspješno pomiriti . Nakon što je u Zagrebu diplomirao digitalni marketing, a potom stekao iskustvo radeći u bankarskom sektoru, danas uspješno plovi sportskim vodama kao direktor NK Varaždina. Otac Zlatko jednom je prilikom istaknuo kako je Toni karakterno sličniji majci – 'impulzivan borac za pravdu', što mu očito pomaže u dinamičnom poslovnom svijetu .

Ono što je manje poznato jest Tonijeva velika ljubav prema elektroničkoj glazbi . Tijekom studentskih dana bavio se DJ-ingom , redovito nastupajući u zagrebačkim klubovima, ali i na popularnom ljetnom odredištu – Zrću. Uz uspješnu karijeru, Toni uživa i u stabilnom privatnom životu; prije tri godine svoju je dugogodišnju vezu okrunio brakom na intimnoj ceremoniji u Varaždinu .

Svjetski studij mlađeg sina Bruna

Za razliku od starijeg brata koji spaja sport i digitalne tehnologije, 28-godišnji Bruno karijeru je usmjerio isključivo prema poslovanju i menadžmentu. Nakon završene privatne gimnazije u Varaždinu, diplomirao je poslovnu ekonomiju na prestižnom američkom fakultetu u Zagrebu (RIT Croatia). Želja za daljnjim usavršavanjem odvela ga je u Španjolsku, gdje je uspješno magistrirao na cijenjenom UPF Barcelona School of Management.

Dalić je mlađeg sina opisao kao onog 'mirnijeg i staloženijeg' koji više karakterno podsjeća na njega. Zlatko nikada nije krio koliko je ponosan na akademske uspjehe svojih sinova, često ističući kako je sa suprugom Davorkom inzistirao na tome da budu svoji ljudi i izgrade vlastito ime. Iako je priznao da mu je žao što je zbog trenerske karijere propustio neke trenutke u njihovom odrastanju, obitelj Dalić ostala je iznimno povezana, a Toni i Bruno izrasli su u mlade, uspješne ljude koji svoju sreću pronalaze daleko od 'titule' izbornikovih sinova.