Evo na kojim streaming servisima možete gledati najbolje serije i filmove iz prošle godine

Nova dodjela Zlatnih globusa okupila je vodeće filmske i televizijske zvijezde prvi put nakon šest mjeseci štrajkova glumaca i scenarista

Oko 300 novinara tradicionalno je glasalo za najbolja TV i filmska ostvarenja u godini iza nas, ove nedjelje dodijelivši Zlatne globuse u 27 kategorija - 15 povezanih s filmskim, a 12 s televizijskim kategorijama.

Brojna nominirana i pobjednička ostvarenja s ovogodišnje dodjele možete, ako već niste, pogledati na streaming servisima, a evo i kojima: Barbie, HBO Max Serija 'Nasljeđe' na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa ponijela je titulu najnominiranije, a u kategoriji filma dobila ju je 'Barbie'. Sa osvojenih devet nominacija, redateljski uradak Grete Gerwig ujedno je postao najvećim gubitnikom večeri, osvojivši tek dva zlatna kipića. 'Barbie' je slavila u novoj kategoriji za najbolje kinematografsko ili box office dostignuće dok je pop zvijezda Billie Eilish za pjesmu 'What Was I Made For?' osvojila Zlatni globus u kategoriji najbolje originalne pjesme za film s bratom Finneasom.

The Bear, Disney+ Luđački tempo kuhinje ispunjene stresom, iščekivanjem i velikom strasti za pripremom vrhunskih jela samo je dio čari ove serije koja se ističe dubokim slojevima radnje i kompleksnim likovima koji vas magnetski privlače od prve epizode. Prije svih, istaknuo se glavni glumac Jeremy Allen White, besprijekorno utjelovivši lik Carmena Berzatta, a svojom izvedbom privukao je toliku pozornost da je, nakon prošlogodišnje pobjede, na Zlatnim globusima ponovno slavio u kategoriji za najboljeg glumca u TV mjuziklu ili komediji.

Nasljeđe (Succession), HBO Max HBO-ov hit osvojio je čak četiri Zlatna globusa, među kojima je i onaj za najbolju seriju, po čemu se itekako ističe među nominiranima. Obitelj Roy – Logan i njegovo četvero djece – upravlja jednim od najvećih medijskih konglomerata na svijetu, a 'Nasljeđe' prati njihove živote dok razmišljaju što ih čeka u budućnosti, kada se njihov ostarjeli otac počne povlačiti iz tvrtke.

The Crown, Netflix Višestruko nagrađivana serija o britanskoj kraljevskoj obitelji stigla je do zadnje, šeste sezone. Autori serije posebno su se potrudili oko nje jer su na neki način htjeli odati počast britanskoj Lady Di - proučavali su njezina posljednja 24 sata života te rekreirali kultne slike pokojne princeze od Walesa u tirkiznom kupaćem kostimu dok elegantno stoji na rubu skakaonice u Portofinu u Italiji 1997. godine. Na Zlatnim globusima ove godine serija je nominirana u četiri kategorije, a glumica Elizabeth Debicki za portretiranje nikad prežaljene britanske princeze osvojila je Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u sporednoj ulozi na televiziji.

Beef, Netflix Ova crna komedija u produkciji studija A24 oduševila je gledatelje, ali i struku. U njoj glumi Steven Yeun, poznat po ulozi u filmu 'Minari', i komičarka Ali Wong, a ove nedjelje oboje su osvojili Zlatni globus u kategorijama najbolje glumice i glumca u miniseriji ili TV filmu. Luda priča o dvoje sredovječnih Amerikanaca azijskog porijekla, koji se pokoškaju u prometu pa njihovo koškanje preraste u grčku tragediju s brojnim kolateralnim žrtvama, postala je jednom od najpopularnijih prošlogodišnjih serija na Netflixu, a osvojila je i kipić u kategoriji najbolje miniserije ili TV filma.

Maestro, Netflix Višestruko nagrađivani glumac i producent Bradley Cooper u novom biografskom filmu 'Maestro' utjelovljuje jednog od najslavnijih američkih skladatelja, dirigenta i pijanista Leonarda Bernsteina. Cooper je osim režije i glume zaslužan za scenarij s Joshom Singerom (koji je osvojio Oscara za najbolji scenariji za 'Spotlight') te je jedan od producenata. Na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa nominiran je u četiri kategorije, no nije slavio ni u jednoj.

Air, Prime Video Film prijatelja iz djetinjstva Bena Afflecka i Matta Damona donosi priču fokusiranu na partnerstvo Michaela Jordana i Nikea, zahvaljujući kojem je sportski gigant ostavio revolucionarni trag u svijetu sporta te postao simbol popularne kulture uvođenjem brenda Air Jordan. 'Air' je zaradio dvije nominacije za Zlatni globus u kategoriji najboljeg filmskog mjuzikla ili komedije i za najboljeg glumca u filmskom mjuziklu ili komediji, a dobio ju je Damon.

1923, SkyShowtime Zaluđenost 'Yellowstoneom', koji je ponovno na sam vrh doveo Kevina Costnera, rezultirala je time da nastane nova serija o podrijetlu Duttonovih. Kako bi bili sigurni da imaju još jednog asa u rukavu, tvorci serije '1923' angažirali su holivudske legende Helen Mirren i Harrisona Forda. Na ovogodišnjim Zlatnim globusima osvojila je nominacije u kategorijama najbolje dramske serije, a Helen Mirren za najbolju glumicu u dramskoj seriji.

Diplomatkinja, Netflix Riječ o seriji u osam jednosatnih epizoda s Keri Russell, a osim što glumi Kate Wyler, ona radi kao izvršna producentica projekta. Keri je ovoga puta diplomatkinja koja se nađe usred međunarodne krize, zbog čega dobiva posao visokog profila i smatra da nije prikladna za njega, a koji pak ima tektonske implikacije na njezin brak i političku budućnost. Netflixova serija 'Diplomatkinja' na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa ostvarila je dvije nominacije u kategorijama za najbolju dramsku seriju i najbolju glumicu u dramskoj seriji.

The Last of Us, HBO Max Serija 'The Last of Us', autora Craiga Mazina i Neila Druckmanna, bazirana je na istoimenoj videoigrici iz 2013. godine, a razvio ju je Naughty Dog. Prati Joela, kojeg glumi Pedro Pascal, krijumčara zaduženog za pratnju tinejdžerice Ellie, koju glumi Bella Ramsey, kroz postapokaliptične Sjedinjene Države. Na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa serija je zaradila nominacije u trima kategorijama - za najbolju dramsku seriju te najboljeg/u glumca i glumicu.

Only Murders in the Building, Disney+ Nakon druge sezone, za koju su zaradili 11 nominacija za Emmy, najpopularnija murder mistery serija vratila se s novom sezonom. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez rješavaju jedno od najdramatičnijih ubojstava dosad, a na ovogodišnjim Zlatnim globusima serija 'Only Murders in the Building' bila je nominirana u tri kategorije.

Abbott Elementary, Disney+ Američka humoristično-mockumentaristička serija govori o učiteljima u siromašnom filadelfijskom kvartu. Njezina autorica Quinta Brunson glumi i glavnu ulogu te po entuzijazmu i naivnosti podsjeća na legendarnu Leslie Knope iz serije 'Parks & Recreation'. Za nju je na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa nominirana u kategoriji najbolje glumice u TV mjuziklu ili komediji.

Barry, SkyShowtime Ova serija prati priču bivšeg marinca koji radi kao jeftini plaćenik na Srednjem zapadu. Usamljen i nezadovoljan životom, on nevoljko otputuje u Los Angeles kako bi ubio nekoga i ondje biva prihvaćen u zajednicu nadobudnih glumaca losanđeleske kazališne scene. Očajnički želeći svoju nasilnu prošlost ostaviti iza sebe u korist novootkrivene strasti, Barry se u trećoj sezoni pokušava izvući iz svijeta naručenih ubojstava i potpuno uroniti u glumu. Za ulogu Barryja glumac Bill Hader ove je godine nominiran za Zlatni globus u kategoriji najboljeg glumca u TV mjuziklu ili komediji.

All the Light We Cannot See, Netflix Temeljena na romanu nagrađenom Pulitzerom, serija prati priču Marie-Laure, slijepe Francuskinje, i njezina oca Daniela LeBlanca, koji bježe iz okupiranog Pariza s legendarnim dijamantom kako ne bi pao u ruke nacista. Nemilosrdno progonjeni od okrutnog časnika Gestapa koji želi posjedovati kamen, Marie-Laure i Daniel uskoro pronalaze utočište kod povučenog ujaka koji emitira tajne radioemisije u pokretu otpora. Na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa serija je ostvarila nominaciju u kategoriji najbolje limitirane, antologijske serije i TV filma.

Daisy Jones & the Six, Prime Video 'Daisy Jones & The Six' serija je o svijetu rock'n'rolla u kojoj glavnu ulogu igra unuka Elvisa Presleyja, a snimljena je prema istoimenom hit romanu Taylor Jenkins Reid, autorice koja očekuje ekranizaciju još tri svoja bestselera. Realistični likovi, kontroverzne teme iz svijeta rock'n'rolla 70-ih godina te umijeće pripovijedanja koje tjera na okretanje stranice za stranicom samo su neki od razloga zbog kojih je 'Daisy Jones & The Six' postigao takav uspjeh. Priča je to o prodoru nepoznatog benda koji krči svoj put do slave i postaje toliko popularan da za svoje koncerte rasprodaje stadion za stadionom. Za sve je zaslužan njihov megauspješan album 'Aurora', koji su stvorili Daisy, Billy i njegova supruga Camila, a koji se ujedno bore s održavanjem svojeg ljubavnog trokuta. TV ekranizacija romana na ovogodišnjim Zlatnim globusima ostvarila je nominacije u trima kategorijama - za najbolju miniseriju ili TV film te najbolju glumicu i najboljeg glumca u miniseriji ili TV filmu.

Fellow Travelers, SkyShowtime Ova miniserija sastoji se od osam epizoda čija je radnja smještena u jednom od najturbulentnijih perioda u SAD-u, a prati zabranjenu ljubav usred političkog trilera. Adaptacija je istoimenog romana Thomasa Mollona, a stvorio ju je Ron Nyswaner. Glumac Matt Boomer za nju je osvojio nominaciju na ovogodišnjim Zlatnim globusima u kategoriji za najboljeg glumca u limitiranoj, antologijskoj seriji i TV filmu.

The Marvelous Mrs. Maisel, Prime Video U petoj i zadnjoj sezoni hvaljene i nagrađivane serije (20 Emmyja, tri Zlatna globusa...) Midge se nalazi bliže uspjehu o kojem je sanjala, samo da bi otkrila da je to 'bliže no ikad' još uvijek daleko. Epska, urnebesna i emotivna zadnja sezona omiljene serije vodi nas kroz vrijeme na spektakularan ispraćaj, koji uključuje povratak nekih poznatih lica — uključujući Mila Ventimigliju i Kelly Bishop. Čudesnu gospođu Maisel napisali su i režirali Amy Sherman-Palladino i Daniel Palladino, a glumi je dobitnica Emmyja Rachel Brosnah. Za ulogu čudesne gospođe Maisel, Brosnah je ove godine nominirana za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u TV mjuziklu ili komediji.

The Great, HBO Max U hit seriji HBO-a pratimo uspon Katarine Velike od autsajderice do carice s najduljom vladavinom u povijesti Rusije. Prva je sezona fiktivna, zabavna i anakronična priča o romantičnoj mladoj djevojci koja stiže u Rusiju zbog dogovorenog braka s carem Petrom, a u drugoj sezoni napokon preuzima rusko prijestolje, ali ako je mislila da je svrgavanje muža bilo teško, to nije ništa u usporedbi sa stvarnošću 'oslobađanja' zemlje koja ne želi biti oslobođena. Treća sezona prati Katarinu (Elle Fanning) i Petra (Nicholas Hoult) koji pokušavaju učiniti svoj brak funkcionalnim nakon naizgled nepremostivih problema, a za svoj prikaz Katarine Velike u zadnjoj sezoni serije Fanning je osvojila nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u televizijskom mjuziklu ili komediji.

Poker Face, SkyShowtime Vedra i razigrana krimi serija djelo je Riana Johnsona, tvorca filmskog serijala 'Nož u leđa'. Njezina glavna zvijezda, glumica Natasha Lyonne, osvojila je nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice u TV mjuziklu ili komediji. Ova desetodijelna serija prati lik Charlie (Natasha Lyonne), koja ima izvanrednu sposobnost prepoznavanja kada netko laže.

Vodoinstalateri Bijele kuće, HBO Max Dramska povijesna serija s pet epizoda okupila je vrhunsku glumačku ekipu predvođenu Woodyjem Harrelsonom i Justinom Therouxom kao E. Howardom Huntom i G. Gordonom Liddyjem, Nixonovim političkim saboterima i mastermindovima Watergatea, koji su slučajno svrgnuli predsjednika kojeg su trebali (i htjeli) zaštititi. Radnja serije smještena je u 1971. godinu, kad su Hunta i Liddyja angažirani iz Bijele kuće da istraže curenje dokumenata iz Pentagona, a završit će u odboru za ponovni izbor predsjednika. Serija nastoji pokazati što se zbivalo u pozadini i koji su događaji doveli do jednog od najozloglašenijih političkih zločina u Americi. Za ulogu Hunta glumac Woody Harrelson osigurao je nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najboljeg glumca u limitiranoj, antologijskoj seriji i TV filmu.

Lawmen: Bass Reeves, SkyShowtime Otkrivajući neispričanu priču legendarnog čuvara zakona na Divljem zapadu, serija 'Lawmen: Bass Reeves' prati Reevesa (David Oyelowo) na njegovom putu od ropstva do čuvara zakona i prvog crnog američkog šerifa zapadno od rijeke Mississippi. Za tu ulogu Oyelowo je ove godine nominiran za Zlatni globus u kategoriji najboljeg muškog glumca u limitiranoj TV seriji, antologijskoj seriji i TV filmu.

Dead Ringers, Prime Video Serija 'Dead Ringers' moderno je viđenje trilera Davida Cronenberga iz 1988. s Jeremyjem Ironsom u glavnoj ulozi, a u njoj Rachel Weisz glumi blizanke Elliot i Beverly Mantle. One dijele sve - drogu, ljubavnike i želju da učine što god je potrebno, uključujući pomicanje granica medicinske etike, u nastojanju da izazovu zastarjelu praksu i stave brigu o zdravlju žena u prvi plan. Glumačka postava uključuje Britne Oldford, Michaela Chernusa, Jennifer Ehle i Emily Meade. Za ulogu blizanki glumica Rachel Weisz osvojila je nominaciju na ovogodišnjim Zlatnim globusima u kategoriji najbolje glumice u limitiranoj, antologijskoj seriji ili TV filmu.

Nyad, Netflix Uloga plivačice na duge staze Diane Nyad u Netflixovom filmu savršeno je legla legendarnoj glumici Annette Bening, o čemu svjedoči i nominacija za najbolju glumicu u filmu na ovogodišnjim Zlatnim globusima. Njezina filmska kolegica Jodie Foster također je bila nominirana za prestižnu nagradu u kategoriji najbolje sporedne glumice u filmu'.

Saltburn, Prime Video Postoje filmovi čiji ekscentričan pristup ostavlja tako snažan dojam da ih je nemoguće izbaciti iz glave. Upravo takav je 'Saltburn', satirični psihološki triler Emerald Fennell, koji je uspio postati glavnom temom razgovora na društvenim mrežama. Zahvaljujući njemu pjesma britanske glazbenice Sophie Ellis-Bextor 'Murder on the Dancefloor' ponovno hara glazbenim ljestvicama, a izvedba glumca Barryja Keoghana i Rosamund Pike nagrađena je nominacijama za Zlatni globus.

Ricky Gervais: Armagedon, Netflix Poznati britanski komičar ove godine nije vodio dodjelu Zlatnih globusa, no zato je slavio u kategoriji najbolje izvedbe u stand-up komediji na TV-u zahvaljujući svom showu na Netflixu.

Society of the Snow, Netflix 'Society of the Snow' prati poznat istiniti slučaj. Godine 1972. urugvajska ragbijaška momčad putovala je iz Montevidea u Santiago u Čile kada se zrakoplov srušio usred snježnih Anda. Od ukupno 45 putnika, pad je preživjelo njih 33. Ono što je uslijedilo danas je poznato kao Čudo na Andama. Iako je sve bilo protiv njih, 16 putnika na kraju je uspjelo preživjeti dva i pol mjeseca užasnih uvjeta na Andama. Film je svoju premijeru imao na Filmskom festivalu u Veneciji, zaradio je nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najboljeg stranog filma, a priča se da bi u istoj kategoriji mogao biti nominiran i za Oscara.

Yellowjackets, SkyShowtime i Netflix Priča o članicama srednjoškolske nogometne momčadi koje su sredinom devedesetih, nakon zrakoplovne nesreće, zaglavile u divljini, ali se i 25 godina poslije bore s duhovima svojih tadašnjih postupaka i iskustava, osvojila je gledatelje i struku. Za ulogu Misty u seriji 'Yellowjackets' glumica Christina Ricci osvojila je nominaciju za Zlatni globus u kategoriji najbolje sporedne glumice u TV seriji.