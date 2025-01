Evo kako je prošla treća emisija audicije 'The Voice Kids Hrvatska': Predstavilo se 13 mališana

Uz mnogo dobrih emocija završila je i treća emisija audicija 'The Voice Kids Hrvatska' koja je i ovog puta oduševila gledatelje mnoštvom odličnih izvedbi najmlađih pjevačica i pjevača

Što rade kad ne pjevaju? Kako se rješavaju treme? Što sanjaju? Tko im je potpora? Čega se boje? Kako nalaze motivaciju? Samo su neka pitanja na koja su nam na svoj način dale odgovore najmlađe pjevačice i pjevači na početku treće emisije audicija 'The Voice Kids Hrvatska'.

Iva Šulentić i Ivan Vukušić nakratko su zasjeli u mentorske crvene fotelje i podsjetili nas koliko je teško biti u toj ulozi na ovom glazbenom putovanju.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

'Ovo je Mali Princ, on ne razumije odrasle kao i ja', rekla je Sofia Makar iz Zagreba kojoj je 10 godina, a najdraži joj je pjevač Freddie Mercury. Ima bend u kojem pjeva i svira s prijateljicama, koje su joj zajedno s roditeljima bile najveća potpora u studiju. Večeras je odlučila pjevati pjesmu 'Tempera' (Gibonni). Mia se okrenula u svojoj crvenoj fotelji i dobila novu simpatičnu i iskrenu članicu svojega tima.

Otpjevala pjesmu s Eurosonga Ameli Dinarina-Šimić ima 12 godina i dolazi iz Sinja u kojem ima najviše plišanaca, a skuplja ih 10 godina. Glazba joj je sve, smiruje je kad je ljuta ili tužna. Tata je bio trener ragbija pa je i ona krenula njegovim stopama u ovaj sport. Vrlo posebno otpjevala je pjesmu 'Voila' (Barbara Pravi), jednu od najljepših pjesama izvedenih na Eurosongu posljdnjih godina. Okrenuli su joj se svi mentori, dobila je mnogo komplimenata na nastup i izvedbu, a nastaviti je odlučila s mentoricom Vannom.

On pleše balet jer je želio probati kako to izgleda i sada jako ga veseli. Četiri godine pušta kosu, obožava prijatelje, sport i natjecateljski duh. Njegovo ime je Tin Durlen ima 11 godina i živi u Zagrebu. Izveo je pjesmu 'Try' (Pink), no nitko od mentora nije se okrenuo. Zajedno s njima za utjehu je otpjevao dio pjesme 'Ljubavna' (Parni valjak). 'Ovo su radosnice. Ovo mi je bilo dovoljno, samo sam vas htio upoznati', kroz suze je rekao Tin i najavio povratak u idućoj sezoni.

Mura Krička ima 14 godina i dolazi iz Čakovca. 'Ona vam je kao ova rijeka koja teče iza nas, nemirna', opisao ju je njezin otac. Voli stariju glazbu koja baš nije bliska njezinoj generaciji. Želi učiti od Vanne, prema njezinu mišljenju najbolje hrvatske pjevačice. Izvela je pjesmu 'Idi' (Magazin), dobila okrete Marka i Vanne s kojom će i nastaviti putovanje, a tako je i ispunila svoju veliku želju.

Svi mentori su joj se okrenuli 'Fight song' (Rachel Platten) koji je izvela Lota Knežević možda najbolje opisuje nju i njezin karakter. 9 joj je godina, dolazi iz Zagreba i među ostalim bavi se 'cheerleadingom' (navijačica). Zbog alergija uvijek sa sobom nosi svoju posebnu hranu, lijekove i osmijeh. 'Glazba joj pomaže da se osjeća kao ostala djeca', rekla je njezina mama. Svi mentori okrenuli su se gotovo odmah, a Lota je nakon kratkog šaputanja s roditeljima odlučila nastaviti s Gopcem kao mentorom.

'Ja sam Matej Kruljac imam 12 godina i živim u Cagincu (pokraj Ivanić Grada)', tako se predstavio ovaj mali pjevač koji obožava pjevati Elvisa jer je bio 'lud tip i ima lijepe pjesme'. Logičan izbor je bio 'Can't Help Falling In Love' (Elvis Presley) kojem se u posljednjem trenutku okrenu Marko Tolja i tako mu postao mentor.

Hana Hrman dolazi z Trnovca pokraj Varaždina i 13 joj je godina. Obožava plesati jer je ples opušta i ispunjava. Priznaje da ima tremu, ali bez obzira na to pokušava uživati u svemu. Otpjevala je pjesmu 'Cover Me In Sunshine (Pink ft Willow Sage Hart), ali nitko od mentora nije se okrenuo bez obzira na pljesak publike za vrijeme nastupa.

Pia Matković ima 14 godina i dolazi s Krka. Dok uči za školu pamti teške lekcije tako da ih stavi u glazbu kao stihove. 'Pia smiri se i uživaj', kaže sama sebi prije nastupa i tako se oslobodi treme. Izvela je pjesmu 'Jolene' (Dolly Parton) i dobila okrete svih mentora i veliku potporu publike. Za nastavak putovanja odabrala je Marka Tolju.

'Obožavam Taylor Swift i najveća sam 'swiftie' u Hrvatskoj' rekla je Laura Borković kojoj je 10 godina i dolazi iz Velike Gorice. Obožava pjevati i jednom želi imati obožavatelje i koncerte na stadionima kao njezin uzor. Pjesma 'Princeza' (Dado Topić & Slađana Milošević) bila je njezin izbor no nitko od mentora nije se okrenuo iako su do zadnje note 'lomili' svoju odluku.

Gabriel Svetopetrić kad odraste želi biti redatelj i snimati akcijske trilere ili znanstvenu fantastiku. Voli nogomet, snima kratke filmove i obožava glazbu. Izveo je 'Ain't No Sunshine' (Bill Withers) i izazvao Gopca i Tolju da okrenu svoje crvene fotelje. Gabriel nastavlja ovo putovanje u timu Gobac.

Izveo pjesmu Billie Eilish Luka Pulić je iz Dubrovnika i 11 mu je godina. Obožava matematiku i slušati glazbu dok rješava zadatke, igra nogomet i katkad se osjeća kao 'Malcom u sredini' jer je srednje dijete uz sestru i brata. 'Samo moram zatvoriti oči na pola i početi pjevati', rekao je iskreno. Pjesma 'Lovely' (Billie Eilish) bila je njegov izbor, a dalje će nastaviti s Miom kao mentoricom.

Sari Dragelj je 11 godina i dolazi iz Rijeke. Voli pjevati, ali i skladati svoje pjesme. 'Prije je propjevala nego progovorila', rekao je njezin otac i dodao da će joj ovo putovanje ostati zauvijek kao jedno lijepo iskustvo. 'Tuga dolazi kasnije' (Tina Vukov) u njezinoj izvedbi potaknula je Marka Tolju da se okrene čime je dobio novu članicu tima.

Oduševila je žiri Posljednja u ovoj emisiji nastupila je Nina Vujević koja dolazi iz Galovca (pokraj Zadra) 13 joj je godina. Inspiriraju je životinje zbog njihove ustrajnosti i snage da se nikada ne predaju. Glazba joj znači gotovo sve i nada se da će kad odraste sačuvati 'ovo dijete u sebi' i uvijek ostati svoja. Već na prve otpjevane note i stihove pjesme 'Ne kuni me, ne ruži me majko' (Luis / tradic.) počeli su se okretati mentori i do polovice pjesme sve četvero uživali su u njezinu nastupu licem prema njoj. Publika i svi u studiju sjajno su reagirali na ovu čistu emociju i nakon niza komplimenata Nina je odlučila nastaviti s Gopcem kao mentorom.