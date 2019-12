Evo gdje ovih dana lijepa djevojka Duje Ćalete-Cara puni baterije

Adriana Đurđević, atraktivna djevojka našeg nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara, ovih dana otkriva čari Londona

Lijepa Adriana je pored objave napisala: 'Sorry, London is calling... I must go', a njezini su je fanovi nagradili s bezbroj komplimenata.

U jednom je ranijem intervjuu otkrila da voli čuti mišljenje svog dragog kad su u pitanju modne kombinacije.

'Najbolje se osjećam kad imam vremena za sebe. Tad u miru mogu pogledati što mi se sviđa, što mi stoji, okrenuti se ispred ogledala ako treba i deset puta. Tad me nitko ne pita 'Jesi li gotova više?', 'Zar ćeš stvarno to kupiti?' ili kaže 'Ne treba ti to' i 'To ti je ružno', kako bi Duje rekao kad odemo zajedno u šoping. Naravno, ponekad kupujemo zajedno jer smo jedno drugom najveći kritičari, ali to je uglavnom kupnja putem interneta ili dok smo na putovanju. Volim čuti njegovo mišljenje, ali to ne znači da ću ga uvažiti', rekla je u ranijem intervjuu za Story.