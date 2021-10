Euforija je trajala tek 25 dana: Evo koja je serija s trona gledanosti skinula 'Squid Game'

Južnokorejski fenomen 'Squid Game', serija o kojoj posljednjih tjedana pričaju apsolutno svi, i službeno je skinuta s trona najgledanije serije na Netflixu

Iako se očekivalo da će euforija oko serije 'Squid Game' potrajati još danima, to se nije dogodilo. Nakon 25 dana, koliko je južnokorejska serija provela na vrhu liste 10 najgledanijih sadržaja na Netflixu, pala je s trona i to doslovce preko noći.

Njezina vladavina na listi najgledanijih naprasno je prekinuta i to u korist treće sezone psihološkog trilera 'You'. Riječ je o seriji u kojoj glumi Penn Badgley, kojeg se mnogi sjećaju iz hit serije 'Tračerica', a uz njega je tu i Victoria Pedretti. Radnja prati par iz predgrađa koji sudjeluje u različitim opasnim i ubilačkim situacijama, a uz to i čekaju dijete.