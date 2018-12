Estrada u fušu: Ella dizajnira kišobrane, Indira namještaj, a Luka vodi restoran

Maja Šuput nedavno je predstavila liniju proizvoda sa svojim potpisom, no i brojni drugi domaći poznati pokazali su talent za djelatnosti sasvim različite od glazbe te se poveli za time da osim primarnog imaju još jedan biznis

Indira Levak se već neko vrijeme bavi dizajniranjem namještaja, svojom drugom strasti, u koju se upustila sa suprugom Miroslavom. On se, naime, bavio proizvodnjom sprava za vježbanje, a tehnologije proizvodnje sprava i namještaja usko su povezane pa je tako i shvatio Indirin potencijal. Prvo je ona dizajnirala vrtnu garnituru za svoju terasu. Njihovi prijatelji bili su oduševljeni pa je počelo stizati sve više upita, a svojim je namještajem opremila više terasa restorana i barova.

'Strast prema dizajniranju otkrila sam sasvim slučajno, uređujući vlastiti dom prema nekoj svojoj viziji. Shvatila sam tada da me to ispunjava, da sve više listam časopise koji se bave dizajnom interijera, a kupila sam i nekoliko knjiga na tu temu. Primijetili su to i moji prijatelji, a posebno moj suprug Miro, koji me ohrabrio i omogućio mi da dizajniram namještaj', izjavila je pjevačica.