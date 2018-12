Emotivna Petra Nižetić: 'Izjavite ljubav svima do kojih vam je stalo i ‘oprosti’ onima koje ste povrijedili, da ne bi bilo prekasno'

Prije četiri godine voditeljica, novinarka i blogerica iznenadila je mnoge svojom odlukom - zbog ljubavi odlučila je preseliti tisućama kilometara daleko. Ovaj Božić, Petra Nižetić Mastelić je sa svojim suprugom Franom Mastelićem odlučila dočekati na Havajima, odakle je poslala i dirljivu poruku svima u Hrvatskoj

'Ako mi je ikad trebala teleportacija onda je to za ovaj četvrti Božić po redu koji slavim daleko od doma. Nadrealno je to kako vrijeme leti. Zato vam svima želim Sretan Božić s jednom mišlju. Izjavite ljubav svima onima do kojih vam je stalo i ‘oprosti’ svima onima koje ste povrijedili. Da ne bi bilo prekasno. Šaljem ljubav s rajskih Havaja (lijepo je, ali doma je još i više).'