Emily Blunt o ulozi koju je odbila (a s njom i 80 milijuna dolara): 'Najbolja djevojka ju je dobila'

Blunt je gostujući kod Howarda Sterna svojedobno govorila o toj temi: 'Ugovoreno mi je da radim 'Gulliverova putovanja', iako ga nisam htjela raditi. Bilo je to pomalo tužno za mene jer sam jako ponosna na odluke koje donosim i one mi puno znače, kao i filmovi koje radim, tako da je bilo teško. Oni (Fox) te drže u šaci. Bilo je drugih filmova koje sam željela raditi. U nekom sam trenutku shvatila da se moram riješiti ovog neobavezujućeg ugovora jer bi mi samo visio iznad glave, a to nisam željela. U konačnici koliko god bilo teško, mislim da nitko nije očekivao da ću biti prisiljena. Mislim da se nekako voliš nadati da nije tako. Jako mi je, jako, jako stalo do izbora koje donosim. To je sve što imam, izbore koje donosim', rekla je Blunt.