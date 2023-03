Emilija Kokić: 'Nismo roboti, pogotovo mi koji prvi put učimo plesati'

Pjevačica je s partnerom Patrikom Seretinom otplesala slowfox, a njihov nastup u 'Plesu sa zvijezdama' bio je posebno emotivan jer su ga izveli na Massimovu skladbu. Slavna Zadranka sad se sprema za novi nastup i nada se da će suprug Miljenko Kokot doći bar jednom doći navijati za nju u show

Na probi prošli tjedan je četiri puta zaredom otplesala dobro, bez greške, a peti put kao da se nešto dogodilo. 'Tri greške koje su me koštale da koreografiju otplešem do kraja. Tako da je vrlo moguće da će se i takve stvari događati, na kraju krajeva to je ljepota i čar live emisija, gdje s tim čovjek treba računati. To je normalna stvar, nismo roboti, pogotovo mi koji prvi put učimo plesati. U životu nisam učila nijedan ples, mislila sam da znam bečki valcer i salsu, ali sad vidim da ne znam ni to', izjavila je za portal Zadovoljna.hr.