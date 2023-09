Ema Mur progovorila o glumi uz Mickeyja Rourkea i trudnoći

'Osjećam se jako uzbuđeno i sretno, puno žena kaže da ih je jako strah, i mene je, ali baš moram priznati da sam ja jako uzbuđena. Medicinska sestra mi je rekla da sam ja najsretnija osoba koja dolazi na pregled. Fora mi je sve to, vidjeti, čuti bebu, baš se veselim', ispričala je Ema Mur za In Magazin Nove TV .

Morala je odbiti zanimljivu ponudu, da se pojavi u filmu s Leonardom DiCaprijom i Anne Hathaway. Kaže da se 'naučila da nema smisla plakati za prolivenim mlijekom' tako da joj ništa nije žao odbiti. Zbog trudnoće je naučila 'da sve što je za vas da će vas čekati i doći će kad je vrijeme za to'.

View this post on Instagram

Pričala je i o filmu 'The Palace'. Kazala je da joj je to bio najveći projekt dosad i da priča prati tri paralelne radnje gostiju koji dolaze provesti novu godinu s 1999. na 2000. u hotel 'The Palace'. Ona je dio ruske mafije i služi 'kao distrakcija prikrivenim operacijama koje se trebaju obaviti u hotelu'.