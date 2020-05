Komičarka Ellen DeGeneres jedna je od najpopularnijih američkih tv lica, a mnogima i jedna od najdražih baš zbog svojih šaljivih dosjetki kojih ne nedostaje u njezinu dugogodišnjem talk showu. Međutim, proteklih dana na udaru je javnosti, nakon što su zaposlenici iznijeli teške optužbe na temelju njezinog ponašanja

‘Ponašala se kao da ne postojim. Nikada se nije udostojila ni pozdraviti me, ni zahvaliti na tome što štitim nju i njezine bližnje. Radio sam s brojnim zvijezdama i nitko se nije ovako ponašao’, rekao je tjelohranitelj.

Slično iskustvo dijeli i nekolicina njezinih kolega s televizije koji tvrde da se ponaša poput prave dive.

‘Sve što govore je istina. Sve te optužbe su istina. Najviše me zapravo ljuti što je sve do sada uspjela izgledati vrlo drago i milo u javnosti. Potpuno je drugačija osoba pred kamerama i nakon što se one ugase. Je li uvijek tako draga? Naravno da ne!’, rekao je jedan od zaposlenika za britanske tabloide te želio ostati anoniman.

Lavinu reakcija izazvao je i komičar Kevin T Porter koji ju je na Twitteru prozvao jednom od najzločestijih osoba koje poznaje.